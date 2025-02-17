 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Шольц назвал «немного раздражающим» обсуждение миротворцев для Украины

Шольц: дискуссии о миротворцах на Украине преждевременны и вызывают раздражение
Сюжет
Военная операция на Украине
Пока продолжается конфликт Москвы и Киева, обсуждать миротворческую миссию не стоит, время для этого неподходящее, считает Шольц. Над изучением вариантов начали работать в ЕС и Великобритании
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Дискуссии о вводе миротворческого контингента на территорию Украины являются совершенно преждевременными, заявил журналистам немецкий канцлер Олаф Шольц после саммита европейских лидеров в Париже, передает NTV.

«Я даже немного раздражен этими дебатами, я хочу сказать это совершенно откровенно», — сказал Шольц.

Он пояснил, что без участия украинской стороны обсуждаются вероятные результаты мирных переговоров, которые еще не состоялись, и подобные дискуссии, ведущиеся «в неподходящее время и на неподходящую тему», неуместны. «Мы еще не достигли мира, но находимся в разгаре жестокой войны, развязанной Россией, которая упорно продвигается вперед», — добавил канцлер.

В начале месяца он рассказал, что сам вопрос о размещении миротворцев предполагает, что Украина «не получит обратно часть своей территории от России».

Британский премьер заявил о готовности разместить войска на Украине
Политика
Владимир Зеленский и Кир Стармер

Во вторник, 18 февраля, состоятся двусторонние переговоры России и США. Встреча пройдет в Саудовской Аравии. Вечером 17 февраля в столице, Эр-Рияде, приземлился борт с российской делегацией.

Руководство Евросоюза начало прорабатывать возможность отправки войск на территорию Украины после завершения боев. Власти Великобритании пообещали, что разместят миротворческий контингент, который бы следил за соблюдением режима о прекращении огня.

Как выяснила The Washington Post, европейские страны могут направить не более 30 тыс. солдат; пока предполагается, что их не будут размещать у линии соприкосновения.

Российские власти выступают против развертывания западного миротворческого контингента, об этом говорил министр иностранных дел Сергей Лавров. В 2022 году он прогнозировал, что появление миротворцев из стран НАТО приведет к столкновению альянса с Россией.

Читайте РБК в Telegram.

Переговоры России и США состоятся 18 февраля

Российский рынок акций начал торги резким ростом. Причины

Кремль рассказал, кто поедет на переговоры с американцами в Саудовскую Аравию

The Economist: Зеленскому дали час на подписание сделки по ресурсам

Губернатор Свердловской области ответил на сообщения о вероятной отставке

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика

Эрдоган и Зеленский встретятся в Турции в день встречи Лаврова и Рубио

Фицо раскрыл тему саммита лидеров ЕС в Париже

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
миротворцы Украина Германия Олаф Шольц
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Материалы по теме
ЕС решил разработать план отправки войск на Украину после конфликта
Политика
Туск поддержал отправку миротворцев на Украину без участия Польши
Политика
Зеленский назвал вопросы к миротворческой миссии Запада на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 95,8 (+0,92) Инвестиции, 17 фев, 17:51 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+1,12) Инвестиции, 17 фев, 17:51
Украинцам призывного возраста начали выдавать паспорта за границейПолитика, 00:16
Аналитики выявили десятки тысяч смартфонов россиян с вредоносным ПОТехнологии и медиа, 00:07
Сборная Канады сыграет с США в финале Турнира четырех нацийСпорт, 00:06
Реванш Бетербиев — Бивол. Что важно знать о главном бое годаСпорт, 00:01
Россияне в 2024 году вдвое чаще просили у банков отсрочки по кредитамФинансы, 00:01
ФНС подтвердила планы по отказу от большинства деклараций по НДФЛЭкономика, 00:00
Мэр Киева сообщил о работе ПВОПолитика, 17 фев, 23:53
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Захарова назвала шутку Лаврова про Гренландию «троллингом» лидеров ЕСПолитика, 17 фев, 23:46
Самолет Delta Airlines перевернулся вверх дном аэропорту Торонто. ВидеоОбщество, 17 фев, 23:38
В аэропорту Торонто пассажирский лайнер перевернулся вверх дномОбщество, 17 фев, 23:17
Спецпосланник Трампа пообещал не навязывать Украине мирПолитика, 17 фев, 23:16
Зеленский прибыл в ТурциюПолитика, 17 фев, 23:07
Россия расторгла соглашение с Украиной о безопасности в Азовском мореПолитика, 17 фев, 23:05
Появилось видео прибытия Лаврова и Ушакова в Эр-Рияд на переговоры с СШАПолитика, 17 фев, 23:03