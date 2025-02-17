Шольц назвал «немного раздражающим» обсуждение миротворцев для Украины

Шольц: дискуссии о миротворцах на Украине преждевременны и вызывают раздражение

Пока продолжается конфликт Москвы и Киева, обсуждать миротворческую миссию не стоит, время для этого неподходящее, считает Шольц. Над изучением вариантов начали работать в ЕС и Великобритании

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Дискуссии о вводе миротворческого контингента на территорию Украины являются совершенно преждевременными, заявил журналистам немецкий канцлер Олаф Шольц после саммита европейских лидеров в Париже, передает NTV.

«Я даже немного раздражен этими дебатами, я хочу сказать это совершенно откровенно», — сказал Шольц.

Он пояснил, что без участия украинской стороны обсуждаются вероятные результаты мирных переговоров, которые еще не состоялись, и подобные дискуссии, ведущиеся «в неподходящее время и на неподходящую тему», неуместны. «Мы еще не достигли мира, но находимся в разгаре жестокой войны, развязанной Россией, которая упорно продвигается вперед», — добавил канцлер.

В начале месяца он рассказал, что сам вопрос о размещении миротворцев предполагает, что Украина «не получит обратно часть своей территории от России».

Во вторник, 18 февраля, состоятся двусторонние переговоры России и США. Встреча пройдет в Саудовской Аравии. Вечером 17 февраля в столице, Эр-Рияде, приземлился борт с российской делегацией.

Руководство Евросоюза начало прорабатывать возможность отправки войск на территорию Украины после завершения боев. Власти Великобритании пообещали, что разместят миротворческий контингент, который бы следил за соблюдением режима о прекращении огня.

Как выяснила The Washington Post, европейские страны могут направить не более 30 тыс. солдат; пока предполагается, что их не будут размещать у линии соприкосновения.

Российские власти выступают против развертывания западного миротворческого контингента, об этом говорил министр иностранных дел Сергей Лавров. В 2022 году он прогнозировал, что появление миротворцев из стран НАТО приведет к столкновению альянса с Россией.