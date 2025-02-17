WP узнала, сколько военных Европа готова направить на Украину

WP: Европа может разместить на Украине до 30 тыс. военных после прекращения огня

ЕС может отправить на защиту Украины 25–30 тыс. человек — это более чем в три раза меньше, чем в последний раз просил Зеленский. Кремль отмечал, что предметных переговоров на этот счет не ведется

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Численность «сил сдерживания», которые Европа может разместить в рамках мирного урегулирования на Украине, может составить до 30 тыс. военных, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Несколько бригад численностью 25–30 тыс. человек могут быть использованы в случае, если Россия решит возобновить военные действия, при этом войска не будут размещать у линии боевого соприкосновения. Будет обеспечена возможность быстро поддержать эту группировку дополнительными силами из-за пределов Украины.

Франция может выделить около 10 тыс. человек, другие страны «пока что проявляют больше беспокойства или сталкиваются с ограниченными военными ресурсами», пишет газета со ссылкой на свои источники.

«В авангарде обсуждений» помимо Парижа WP упоминает Лондон. Днем ранее британский премьер Кир Стармер заявил о готовности направить военных Соединенного Королевства «на места» для обеспечения гарантий безопасности Украины. В обсуждениях также участвовали Польша, Нидерланды, Германия, страны Северной Европы и Балтии, указывает издание.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил WP, что для реализации этого плана потребуется, «чтобы Соединенные Штаты были на нашей стороне». Польский премьер Дональд Туск ранее сказал, что Варшава своих военных направлять на Украину не планирует, но окажет логистическую и политическую поддержку странам, которые решатся на такой шаг.

Украине в рамках мирного соглашения нужно, чтобы Запад разместил 100 тыс. миротворцев, заявил 13 февраля президент страны Владимир Зеленский. В январе он оценивал требуемое количество в 200 тыс. человек. Как отмечало агентство Reuters, это число сопоставимо с общей численностью Вооруженных сил Франции по состоянию на 2020 год. Контингент в 5–7 тыс. человек Зеленский счел недостаточным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 17 февраля, комментируя обсуждение в Европе размещения на Украине миротворцев, отметил, что предметных разговоров по этому вопросу пока не было. Он добавил, что такие страны являются членами НАТО и этот вопрос остается «очень сложным».