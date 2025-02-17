Эр-Рияд, Саудовская Аравия (Фото: Vadim_N / Shutterstock)

Самолет российской делегации прибыл в Эр-Рияд, где 18 февраля пройдут переговоры с представителями Соединенных Штатов, сообщили «Вести».

С российской стороны в переговорах будут участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Также ожидается участие главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Соединенные Штаты направили на переговоры госсекретаря Марко Рубио, советника президента страны по нацбезопасности Майка Уолтца и спецпосланника Стивена Уиткоффа. Киев не будет представлен на этих переговорах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники встречи планируют обсудить нормализацию двусторонних отношений, «подготовку возможных переговоров по украинскому урегулированию» и перспективы контактов глав государств.

По его словам, делать прогнозы по поводу переговоров преждевременно. «Давайте подождем до вторника и посмотрим, как начнется диалог», — отметил он.