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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский призвал союзников дать Украине гарантии как у Израиля

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Израиль не член НАТО, но у страны есть гарантии от США, Франции и Британии, заявил Зеленский, напомнив, что они помогли отразить атаку Ирана. Вашингтон объяснял, что Запад не может сбивать российские ракеты из риска ответа
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Sven Hoppe / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC заявил, что его стране нужны гарантии безопасности, подобные тем, что союзники предоставили Израилю.

Зеленский напомнил о прошлогодней ракетной атаке Ирана на Израиль, в отражении которой участвовали США, Франция, Великобритания и ряд других государств, включая Иорданию.

«Израиль не член НАТО <...>. Прекрасно, что эти страны уничтожили иранские ракеты. Это означает, что у них [Израиля] есть гарантии безопасности. Конкретные гарантии безопасности от США, Франции, Великобритании и других союзников. Я думаю, мы в этом очень нуждаемся», — сказал украинский президент.

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Среди других гарантий Зеленский перечислил «мощный пакет» вооружений — ракеты, которые разместили бы на территории Украины в качестве превентивного шага, и многочисленную армию, сопоставимую с российской, если Киев не вступит в Североатлантический альянс. С 1 декабря 2024-го, согласно указу президента России Владимира Путина, штатная численность Вооруженных сил увеличилась до 2,39 млн человек, включая 1,5 млн военных. Зеленский оценивал численность украинской армии в 880 тыс. солдат и офицеров.

Кроме того, по словам украинского президента, страна нуждается во вступлении в Евросоюз и в американских инвестициях.

Зеленский в прошлом не раз призывал союзников помогать сбивать российские ракеты над Украиной, так же как США помогают Израилю. В предыдущей американской администрации объясняли, что это невозможно, поскольку такие действия грозят конфликтом с Россией. Российский МИД обещал «адекватную и вполне конкретную» реакцию на перехват ракет. Путин заявлял, что Украина может получить гарантии безопасности, только если при этом будет обеспечена безопасность России.

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Владимир Зеленский гарантии безопасности Украина Израиль
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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