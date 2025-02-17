Зеленский призвал союзников дать Украине гарантии как у Израиля
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC заявил, что его стране нужны гарантии безопасности, подобные тем, что союзники предоставили Израилю.
Зеленский напомнил о прошлогодней ракетной атаке Ирана на Израиль, в отражении которой участвовали США, Франция, Великобритания и ряд других государств, включая Иорданию.
«Израиль не член НАТО <...>. Прекрасно, что эти страны уничтожили иранские ракеты. Это означает, что у них [Израиля] есть гарантии безопасности. Конкретные гарантии безопасности от США, Франции, Великобритании и других союзников. Я думаю, мы в этом очень нуждаемся», — сказал украинский президент.
Среди других гарантий Зеленский перечислил «мощный пакет» вооружений — ракеты, которые разместили бы на территории Украины в качестве превентивного шага, и многочисленную армию, сопоставимую с российской, если Киев не вступит в Североатлантический альянс. С 1 декабря 2024-го, согласно указу президента России Владимира Путина, штатная численность Вооруженных сил увеличилась до 2,39 млн человек, включая 1,5 млн военных. Зеленский оценивал численность украинской армии в 880 тыс. солдат и офицеров.
Кроме того, по словам украинского президента, страна нуждается во вступлении в Евросоюз и в американских инвестициях.
Зеленский в прошлом не раз призывал союзников помогать сбивать российские ракеты над Украиной, так же как США помогают Израилю. В предыдущей американской администрации объясняли, что это невозможно, поскольку такие действия грозят конфликтом с Россией. Российский МИД обещал «адекватную и вполне конкретную» реакцию на перехват ракет. Путин заявлял, что Украина может получить гарантии безопасности, только если при этом будет обеспечена безопасность России.
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