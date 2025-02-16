США призвали Европу к «ведущей роли» в гарантиях безопасности для Украины

Финский президент подтвердил, что США спросили у европейских стран, какой вклад они могут сделать в плане гарантий безопасности для Украины. В США ожидают, что Европа возьмет на себя «ведущую роль» в создании рамок безопасности

США разослали европейским странам анкету с вопросами, какой вклад они могут внести в плане гарантий безопасности для Украины, заявил Reuters президент Финляндии Александр Стубб на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

До этого Financial Times сообщила, что США на этой неделе попросили Европу представить подробные предложения по вооружению, миротворческим войскам и мерам безопасности как часть гарантий безопасности.

«Американцы предоставили европейцам анкету о том, что было бы возможно. Это заставит европейцев задуматься, а затем самим европейцам решать, отвечать ли им на самом деле на вопросник или они ответят на него сообща», — сказал Стубб.

Представитель Госдепартамента США заявил Reuters, что Вашингтон «ясно дал понять, что мы ожидаем, что европейские партнеры возьмут на себя ведущую роль в создании прочных рамок безопасности, и с нетерпением ждем их предложений». «Сильная, самостоятельная Европа отвечает как их интересам, так и нашим», — добавил он.

«Идея, очевидно, заключается в том, чтобы посмотреть, как европейские союзники видят возможные рамки для переговоров, направленных на прекращение конфликта, и возможное участие Европы и Соединенных Штатов», — рассказал агентству европейский дипломат, знакомый с документом.

Он включал в себя шесть вопросов, один из которых адресован именно странам — членам Евросоюза, уточнил другой дипломат. Еще один собеседник Reuters из числа дипломатов отметил, что США спрашивают у европейских стран, «сколько солдат они готовы разместить».

На следующей неделе начнется турне спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога по европейским столицам. В ходе Мюнхенской конференции он допустил, что Европа не будет физически представлена на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнув, что ее интересы учтут. «Чего мы не хотим делать, так это вступать в дискуссию с большой группой людей», — добавил он.

Американский президент Дональд Трамп анонсировал встречу высокопоставленных представителей США и России в Саудовской Аравии на следующей неделе, на которую также приглашена Украина. По данным Bloomberg, на эти переговорах обсудят в том числе встречу Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. В Киеве заявили, что не отправляли своих делегатов на встречу, поскольку «на столе ничего нет, что можно было бы обсуждать». По информации Politico, европейских лидеров также не привлекали к переговорам.

В Европе заявляли о необходимости ее участия в переговорах. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что исключение ЕС из переговорного процесса может стать «поворотным моментом» в отношениях Брюсселя и Вашингтона, после которого «наши дороги грозят пойти в разных направлениях». Также на участии Европы в переговорах настаивал президент Украины Владимир Зеленский.

На фоне готовящихся переговоров США и России в ЕС пройдут экстренные встречи глав МИД и лидеров стран.