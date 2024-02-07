Кассис: Швейцария надеется на помощь Китая в переговорах по Украине

Швейцария заявила о надежде на помощь Китая в переговорах по Украине

Иньяцио Кассис (Фото: Tingshu Wang / Reuters)

Швейцария надеется, что Китай «протянет руку помощи» во время мирных переговоров по Украине на саммите в Берне, заявил глава МИД страны Иньяцио Кассис, передает Reuters.

«Я заинтересован в получении помощи от Китая, потому что у Китая прекрасные отношения с Россией», — сказал Кассис. Пекин еще не дал ответ на приглашение принять участие в саммите, добавил он.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь не подтвердил планы участия Китая в саммите, заявив, что Китай будет «по-своему содействовать мирному процессу».

Президент Швейцарии Виола Амхерд 15 января заявила после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что он попросил ее страну провести в Берне саммит по разрешению конфликта на Украине.

За день до этого в Давосе прошла встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской «формуле мира». Кассис тогда заявил, что Россию так или иначе придется включить в дискуссию о мирном плане по Украине.

Кремль, комментируя это, сообщил, что считает предпочтительным мирное решение проблем, однако продолжает военную операцию на Украине из-за нежелания Киева и западных стран учитывать позицию Москвы.