Глава МИД Швейцарии раскрыл мнение Запада о «формуле Зеленского»

Глава МИД Швейцарии: не вся формула мира Киева может стать базой для переговоров

Участники обсуждений «формулы мира» Киева понимают, что не все ее пункты могут стать базой для переговоров, заявил Кассис, назвав предложение отправной точкой. По его словам, Швейцария изучает способ организовать мирный диалог

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Участники встреч, где обсуждалась «формула мира», предложенная украинским президентом Владимиром Зеленским, признают, что далеко не все ее пункты могут послужить основанием для мирных переговоров, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции в ответ на вопрос РБК.

«На данный момент состоялось четыре встречи на уровне советников по национальной безопасности, на которых обсуждалась формула Украины из 10 пунктов, и они также пришли к выводу, что среди этих 10 пунктов есть полезные элементы, но, конечно, не каждый пункт может стать отправной точкой для мирных переговоров с Россией», — сказал он.

Кассис отметил, что предложение Украины — это мирный план одной из сторон конфликта, и основан он на неприемлемых для России условиях, чьи критерии для переговоров, в свою очередь, были бы неприемлемы для Киева.

«Это отправная точка, пусть, на самом деле, и не очень хорошая. Но, тем не менее, если мы не будем участвовать в таком политическом диалоге, какова альтернатива? Просто позволить конфликту продолжиться и смотреть, как люди умирают каждый день с обеих сторон? Именно по этой причине Швейцария в принципе готова что-то предпринять, даже не зная наверняка, что именно», — подчеркнул министр.

На вопрос о законодательном запрете Киева на переговоры с Москвой, пока Владимир Путин является российским президентом, Кассис отметил, что чтобы «встать на путь к миру», нужно вести политический диалог, а при запрете такого инструмента страна не может участвовать в мирном процессе. «Это самая основа для дискуссий», — добавил он.

«Мы находимся только в начальной точке подобных предварительных переговоров, призванных проверить, есть ли какие-то пути, по которым мы можем пойти, — рассказал швейцарский министр. — Исходя из нашей гуманитарной, дипломатической традиции мы пытаемся быть полезными и найти способ (организовать мирные переговоры). Это то, что мы изучаем в этот самый момент».

В середине января Кассис заявил, что Россию так или иначе придется включить в дискуссию о мирном плане по Украине, который обсуждается странами Запада и другими государствами. При этом дипломат назвал фундаментом для переговоров «формулу мира», предложенную Зеленским.

23 января швейцарский министр встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Совбеза ООН в Нью-Йорке. Переговоры прошли в формате тет-а-тет, министры поговорили с глазу на глаз около часа.

По итогам встречи российский МИД сообщил, что Лавров дал «принципиальные оценки продолжающегося устойчивого дрейфа Конфедерации в сторону от принципов «нейтралитета», безоглядной поддержки Берном киевского режима». Москва будет учитывать эти действия вкупе с «недружественной политикой» в отношении России, добавили в ведомстве.

На заседании Совбеза ООН, созванного Россией 22 января, Лавров назвал инициативу украинского лидера «путем в никуда». «И чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада», — заявил российский министр.