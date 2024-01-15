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Военная операция на Украине ,  
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Встреча по мирному плану Украины в Давосе завершилась без четкого плана

Bloomberg: встреча по мирному плану Киева в Давосе завершилась без четкого плана
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина хотела заручиться поддержкой Глобального юга; также Киев стремится провести встречу на уровне лидеров стран, но она пока не запланирована. Россия считает неприемлемой «формулу мира» и требует прекратить поставки оружия ВСУ
Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: Alexey Furman / Getty Images)

Четвертая встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской «формуле мира», которая прошла в Давосе 14 января, завершилась без четкого плана, передает Bloomberg.

Во встрече участвовали представители 83 государств, в том числе 18 из стран Азии и 12 из Африки. Для сравнения, на предыдущих подобных переговорах на Мальте участников было 65, отмечает Financial Times.

Украина рассчитывала, что на встрече получится заручиться поддержкой своего мирного плана со стороны стран Глобального юга, которые пока проявляли сдержанную позицию, передает Bloomberg. Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, который был сопредседателем, заявил, что участникам удалось прояснить некоторые вопросы для предстоящего обсуждения «на каком-то этапе», но и Украина, и Россия, которую на встречу не позвали, уже сейчас дали понять, что не готовы пойти на территориальные уступки. Встреча на уровне лидеров государств, которую стремится провести Киев, не запланирована.

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Иньяцио Кассис

На пресс-конференции глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что партнеры не оказывали на Украину давления с целью обсудить вопрос о возможных территориальных уступках. Глава Минобороны Рустем Умеров сказал, что стратегической целью Украины остается возвращение к границам 1991 года. Россия требует для урегулирования кризиса признать за ней «новые территориальные реалии»; президент России Владимир Путин говорил, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт, а жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей стали гражданами России «навсегда».

Ермак в ходе выступления также сказал, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда никогда не согласятся на заморозку конфликта. По словам главы офиса украинского лидера, участники встречи в Давосе «едины в главных принципах», но по некоторым вопросам у них есть разногласия. «Некоторые говорят, что надо немедленно садиться за стол переговоров, и мы очень четко объясняем, почему сейчас это неприемлемо», — сказал он.

О необходимости подготовиться к переговорам с Россией, без которой «не будет мира», заявил, в частности, Иньяцио Кассис. По словам министра, вопрос мирного плана должен продвигаться вперед, даже если диалог между Москвой и Киевом пока не может состояться. Украинскую формулу мира он назвал фундаментом для переговоров. Россия считает эту формулу неприемлемой и исключает переговоры на ее основе. Представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя слова швейцарского министра, заявила, что для участия России в дискуссии о мирном плане по Украине западные страны должны перестать принимать антироссийские санкции и поставлять оружие ВСУ. Путин ранее говорил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но с учетом своих интересов.

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Встреча в Давосе состоялась за день до официального начала Всемирного экономического форума, который пройдет с 15 по 19 января. Зеленский приедет в Швейцарию в понедельник, а 16 января лично выступит на форуме.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина Давос Швейцария переговоры
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