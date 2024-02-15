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Военная операция на Украине ,  
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Эксперты рассказали о сложном выборе Сырского из-за Авдеевки

FT назвала бои за Авдеевку первым испытанием главкома ВСУ Сырского
Сюжет
Военная операция на Украине
Бои за Авдеевку, «ворота в Донецк», станут первым испытанием для Сырского; опрошенные FT эксперты сравнивают Авдеевку с Бахмутом и отмечают, что Украине будет сложно сохранить одновременно и город, и силы
Александр Сырский и Владимир Зеленский
Александр Сырский и Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины)

У президента Украины Владимира Зеленского и нового главкома ВСУ Александра Сырского есть «рациональные причины», чтобы попытаться сохранить контроль над Авдеевкой; это позволило бы подготовить оборонительные позиции на западном направлении, считает военный OSINT-аналитик Генри Шлоттман, пишет Financial Times.

По мнению сотрудника украинского Национального института стратегических исследований Николая Белескова, самый большой вопрос заключается в том, какой ценой власти Украины хотят удержать город. Зеленскому и Сырскому придется найти «сложный баланс» между необходимостью сохранить собственные силы и нанести больший ущерб российским войскам, считает он. «Надеюсь, украинское руководство усвоило урок и взвешивает все факторы — военные, политические — при принятии решений относительно конкретного участка линии фронта», — сказал он.

Бои за Авдеевку станут первым испытанием для Сырского, пишет FT. Военный стратег, отставной генерал-майор австралийской армии Мик Райан считает, что они дадут представление о том, может ли главком ВСУ приблизиться к результатам, которых желает Зеленский, «при истощающихся военных ресурсах Украины». Он сравнил ситуацию в Авдеевке с Бахмутом (Артемовском), который Россия контролирует с весны 2023 года. «Как и Бахмут, президент, похоже, не хочет отдавать Авдеевку, даже если военная ситуация говорит о том, что вывод войск может быть лучшим вариантом для сохранения оставшихся бойцов. Не отдать территорию и сохранить силы в нынешних условиях будет очень сложно», — сказал он.

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Политика
Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Авдеевка находится примерно в 10 км к северо-западу от Донецка, на начало 2022 года ее население составляло 31,7 тыс. человек. Ожесточенные бои за город идут с прошлого октября, но в последние недели они стали еще интенсивнее, пишет FT. Газета называет населенный пункт «воротами в Донецк» и отмечает, что потеря Авдеевкии помешает попыткам Украины вернуть контроль над Донецком и лишит украинскую артиллерию возможности наносить удары по коммуникациям города.

Киеву будет труднее удерживать контроль над Авдеевкой из-за нехватки западных артиллерийских боеприпасов, пишет FT, некоторые подразделения были вынуждены сократить огневую мощь. Сырский направил подкрепление в Авдеевку; в недавнем интервью телеканалу ZDF он назвал целью «измотать противника, нанести ему максимальные потери». При этом прежний главком ВСУ Валерий Залужный призывал к выводу войск из Авдеевки, но Зеленский выступил против, сообщал Bild.

Президент России Владимир Путин 31 января заявил, что Авдеевка является одним из важнейших направлений, где идут боевые действия. Президент рассказывал, что на тот момент российской группе «Ветераны» удалось выйти на окраины города и занять 19 домов. 6 февраля украинские власти подтвердили, что российские войска вошли в город, ведутся бои. 15 февраля корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что «на севере Авдеевки уже развевается российский флаг».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Авдеевка Александр Сырский Владимир Зеленский Донецк Военная операция на Украине
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