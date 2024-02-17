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Военная операция на Украине ,  
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В ВСУ сообщили о попадании нескольких солдат в плен в Авдеевке

Командующий Тарнавский: несколько солдат ВСУ попали в плен в Авдеевке
Сюжет
Военная операция на Украине
В черте Авдеевки идут тяжелые бои, во время отхода с позиций в городе часть бойцов ВСУ попали в плен, сообщил командующий группировкой «Таврия» Александр Тарнавский
Фото: Alexander Ermochenko / Reuters
Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Украинские войска отходят с разрушенных позиций в Авдеевке и закрепляются на новых, но при отходе часть бойцов ВСУ попала в плен, сообщил в своем телеграм-канале командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

В черте города идут тяжелые бои, сообщил Тарнавский; украинская сторона перебрасывает в Авдеевку резервы, идет эвакуация раненых.

Накануне командующий заявил, что украинские войска готовят новые позиции «с учетом всех возможных сценариев». Он назвал ситуацию в Авдеевке сложной, но контролируемой. Позднее Тарнавский заявил о решении командования отойти из укрепрайона «Зенит» на южной окраине города (находится между селами Спартак и Опытное, которые контролируют российские войска).

ВСУ сообщили об отступлении из укрепрайона «Зенит» на юге Авдеевки
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

В тот же день издание «Страна» сообщило, что отправленная для усиления украинских позиций в Авдеевке третья штурмовая бригада местами находится в окружении.

15 февраля The Washington Post со ссылкой на украинских военных сообщила, что из Авдеевки начался частичный вывод войск, а полное отступление ВСУ из города — это вопрос времени. Представитель Белого дома США Джон Кирби сообщил о полученных от Украины сигналах о критической ситуации в Авдеевке и назвал высоким риск потери Киевом контроля над городом. Сложившуюся ситуацию он связал с нехваткой артиллерийских снарядов у ВСУ.

Президент России Владимир Путин в конце января назвал город одним из важных направлений, где ведутся боевые действия, и заявил, что «мужики там воюют как следует».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Авдеевка ВСУ плен Военная операция на Украине
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