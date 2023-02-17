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ГТРК «Владивосток» сообщило о гибели на Украине «приморского партизана»

ГТРК «Владивосток»: «приморский партизан» Александр Ковтун погиб в зоне спецоперации
«Приморские партизаны» — банда убийц и грабителей, орудовавшая до середины 2010 года в Приморском крае. Александр Ковтун, один из участников банды, был приговорен к 25 годам
Александр Ковтун
Александр Ковтун (Фото: Алексей Корчагин / ТАСС)

Александр Ковтун, один из лидеров группировки «приморских партизан», которая нападала на жителей и сотрудников правоохранительных органов, погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила ГТРК «Владивосток».

«Александр Ковтун погиб 29 января в районе проведения СВО. Предварительно он, будучи в исправительной колонии, подписал контракт с ЧВК «Вагнер», — сказано в сообщении телеканала.

В ОНК Приморского края РБК сообщили, что информацией по поводу гибели Ковтуна не обладают.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю, обратился за комментарием в пресс-службу администрации Приморского края, а также направил запрос в Адвокатскую палату края.

Александр Ковтун был одним из лидеров «приморских партизан» — банда орудовала в Приморском крае в 2009 году. В 2018 году ее участников признали виновными в убийствах нескольких человек, в том числе двух полицейских, и кражах, в том числе оружия и боеприпасов из отделения милиции. Ковтун был приговорен к 25 годам колонии строгого режима.

Осенью в Сети было опубликовано видео, на котором человек, похожий на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, вербует людей, одетых в форму заключенных, в ЧВК для участия в боевых действиях на Украине. Те, кто согласится, не смогут дезертировать или сдаться в плен, говорил он. Контракт им предлагался на полгода. «Через полгода уходите домой, получив помилование», — отмечал бизнесмен.

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В начале января Пригожин сообщил, что первая группа участников военной операции на Украине из числа бывших заключенных завершила полугодовую службу по контракту и была помилована. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова основателя ЧВК, указывал, что указы о помиловании, касающиеся экс-заключенных, ставших бойцами ЧВК, имеют гриф секретности.

9 февраля Пригожин сообщил о прекращении набора заключенных в ЧВК «Вагнер».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
«приморские партизаны» ЧВК Вагнер Военная операция на Украине
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