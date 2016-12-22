Присяжные признали виновными фигурантов дела «приморских партизан»

Коллегия присяжных признала виновными фигурантов дела «приморских партизан», сообщает ТАСС.

По данным агентства, присяжные сочли доказанными совершение в 2009 году убийств четырех человек в Кировском районе Приморья Александром Ковтуном, Владимиром Илютиковым, Максимом Кирилловым, Алексеем Никитиным, Вадимом Ковтуном.

При этом присяжные отметили, что все фигуранты «заслуживают снисхождения», и сочли не доказанным нанесение подсудимыми ножевого ранения сердца одному из потерпевших. На основе решения присяжных суд вынесет приговор 16 апреля.

«Я недоволен вердиктом, буду обжаловать», — сообщил адвокат Владимира Илютикова (цитата по агентству «Интерфакс»). Защита Никитина еще не уверена, будет ли обжаловать приговор.

Банда орудовала в Приморском крае в 2009 году. Участников признали виновными в убийствах нескольких человек, в том числе двух милиционеров, ранении еще нескольких правоохранителей, кражах, в том числе оружия и боеприпасов из отделения милиции.

Новое рассмотрение уголовного дела так называемых «приморских партизан» началось в июне 2017 года в Приморском краевом суде.

В 2016 году коллегия присяжных заседателей оправдала подсудимых, Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда. Еще трое фигурантов остались под стражей, поскольку ранее они были осуждены по другим эпизодам — убийствам и посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В декабре 2016 года Верховный суд России отменил оправдательный приговор пятерым фигурантам.