Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,04 60,97 EUR Нал. 78,82 75,23 USD Бирж. 62,33 +1,67 EUR Бирж. 76,88 +2,18 USD ЦБ. 58,57 +0,74 EUR ЦБ. 71,88 +1,18 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 6730,40 -453,90 MOEX 2125,42 +1,65% RTS 1074,95 -1,83% Brent 69,49 +1,30% DJIA 23979,10 +0,19% Nasdaq 6950,34 +0,51% FTSE 7222,81 +0,39%
Присяжные признали виновными фигурантов дела «приморских партизан»
Лента новостей
Песков раскритиковал позицию США по химатаке в Сирии 11:53, Политика Кремль связал обвал на фондовой бирже с эмоциональной реакцией 11:50, Экономика «Курс рубля нас сильно волнует»: что будет с ценами на автомобили 11:40, Авто Биржа CoinEgg добавит монету Ontology: ее курс уже вырос до $3,8 11:32, Крипто ЦБ не увидел рисков для финансовой стабильности из-за обвала рынка 11:30, Финансы СМИ узнали детали контракта «Пари Сен-Жермен» с новым главным тренером 11:29, Спорт В Таиланде в ДТП с автобусом погибли шесть человек 11:27, Общество Минздрав Подмосковья сохранит «отделение для бедных» в МОНИКИ 11:24, Общество Дворкович и Орешкин успокоили инвесторов после падения рынков 11:23, Экономика Как инцидент в Солсбери отразился на недвижимости россиян в Лондоне 11:22, Недвижимость В правительстве назвали главный способ сокращения госсектора в экономике 11:21, Экономика Силуанов выступил против повышения НДФЛ 11:16, Экономика Глава ФСБ рассказал о предотвращении терактов в день выборов президента 11:15, Общество Синоптики предупредили москвичей о возможной грозе 11:14, Общество Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Италии 11:06, Общество ФАС предупредила «Роснефть» из-за снижения объемов торговли бензином 11:04, Бизнес Присяжные признали виновными фигурантов дела «приморских партизан» 10:54, Общество Книга рекордов Гиннеса признала 112-летнего японца старейшим мужчиной 10:48, Общество Василий Уткин — о старте плей-офф НХЛ и главной интриге в РФПЛ 10:46, Спорт Курс евро впервые с весны 2016 года перевалил за 78 руб. 10:42, Финансы Железные люди: как двое альпинистов наладили экспорт ледорубов 10:39, Свое дело СМИ сообщили об эвакуации Юлии Скрипаль в «безопасное место» 10:38, Общество Начало мотосезона: о чем нужно помнить автомобилистам 10:31, Авто Сотрудники Air France начали забастовку 10:28, Общество Агент «Новичок»: что известно об отравившем Скрипалей веществе 10:24, Политика В Crypto Investment Orchal Partners спрогнозировали рост крипторынка 10:22, Крипто Потанин выразил уверенность в коррекции акций «Норникеля» после падения 10:20, Бизнес МЧС дополнительно обследует место крушения Ан-148 в Подмосковье 10:08, Общество
Присяжные признали виновными фигурантов дела «приморских партизан»
Общество, 10:54
0
Присяжные признали виновными фигурантов дела «приморских партизан»

Коллегия присяжных признала виновными фигурантов дела «приморских партизан», сообщает ТАСС.

По данным агентства, присяжные сочли доказанными совершение в 2009 году убийств четырех человек в Кировском районе Приморья Александром Ковтуном, Владимиром Илютиковым, Максимом Кирилловым, Алексеем Никитиным, Вадимом Ковтуном.

При этом присяжные отметили, что все фигуранты «заслуживают снисхождения», и сочли не доказанным нанесение подсудимыми ножевого ранения сердца одному из потерпевших. На основе решения присяжных суд вынесет приговор 16 апреля.

«Я недоволен вердиктом, буду обжаловать», — сообщил адвокат Владимира Илютикова (цитата по агентству «Интерфакс»). Защита Никитина еще не уверена, будет ли обжаловать приговор.

Банда орудовала в Приморском крае в 2009 году. Участников признали виновными в убийствах нескольких человек, в том числе двух милиционеров, ранении еще нескольких правоохранителей, кражах, в том числе оружия и боеприпасов из отделения милиции.

Новое рассмотрение уголовного дела так называемых «приморских партизан» началось в июне 2017 года в Приморском краевом суде.

В 2016 году коллегия присяжных заседателей оправдала подсудимых, Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда. Еще трое фигурантов остались под стражей, поскольку ранее они были осуждены по другим эпизодам — убийствам и посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В декабре 2016 года Верховный суд России отменил оправдательный приговор пятерым фигурантам.

Теги: «приморские партизаны» , нападение , Приморский край
Главное
Курс евро впервые с весны 2016 года перевалил за 78 руб. Финансы
Материалы по теме
Одного из фигурантов дела «приморских партизан» вновь взяли под стражу Политика
Суд начал пересмотр дела «приморских партизан» Общество
Суд отпустил двух «приморских партизан» под подписку о невыезде Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.