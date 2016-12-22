Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,86 60,91 EUR Нал. 76,27 74,79 USD Бирж. 60,89 +0,04 EUR Бирж. 75,19 -0,09 USD ЦБ. 61,32 +0,46 EUR ЦБ. 75,65 +0,25 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 8866,00 +59,30 MOEX 2232,66 +0,39% RTS 1145,80 -0,68% Brent 74,07 +0,49% DJIA 24462,94 -0,82% Nasdaq 7146,13 -1,27% FTSE 7368,17 +0,54%
Гособвинение попросило для «приморских партизан» от 8 до 25 лет колонии
Лента новостей
Гособвинение попросило для «приморских партизан» от 8 до 25 лет колонии 06:17, Общество WSJ узнала об условии снятия США санкций с Северной Кореи 05:49, Политика В Канаде небольшой самолет совершил аварийную посадку на шоссе 05:46, Общество СМИ сообщили о решении арестованной в США россиянки начать голодовку 05:05, Общество Генеральный секретарь ООН заявил о возвращении холодной войны 04:57, Политика В УПЦ ответили на заявление Вселенского патриархата об отдельной церкви 04:12, Политика СМИ узнали о рассмотрении на пост бизнес-омбудсмена Москвы внука Зюганова 04:00, Политика В Находке сняли арест с судна после выплаты зарплаты российскому экипажу 03:23, Общество Суд поместил под домашний арест бывшего акционера Росгосстрах-банка 02:55, Общество Москва проверит район Великобритании на ведение военной деятельности 02:27, Политика Канада заявила о намерении G7 продолжить политику санкций против России 01:43, Политика ЕСПЧ присудил захватившим администрацию президента нацболам €300 тыс. 01:37, Политика СМИ узнали о задержании десятков протестующих у Армянской церкви в Москве 00:45, Политика Увеличение доли государства в экономике заметили 90% российских компаний 00:03, Экономика В МИД заявили о планах внести в ООН проект об экспертах кибербезопасности 22 апр, 23:53, Политика В МИД заявили об отказе России гарантировать невмешательство в выборы США 22 апр, 23:30, Политика В Полтаве осквернили памятник Скорбящей матери 22 апр, 23:20, Общество Дзюба не стал платить за выход на поле против «Зенита» 22 апр, 22:41, Спорт Акция в Ереване против назначения Сержа Саргсяна премьером. Фотогалерея 22 апр, 22:33, Фотогалерея  Против водителя попавшего в ДТП автобуса с паломниками завели дело 22 апр, 22:32, Общество Кому и чем грозит иск Демпартии по делу о сговоре на выборах в США 22 апр, 22:18, Политика Министр обороны ФРГ призвала занимать позицию силы в диалоге с Москвой 22 апр, 21:54, Политика Протестующих в Ереване призвали к «тотальным забастовкам» 22 апр, 21:47, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 22 апр, 21:45, РБК и Билайн «Локомотив» потерял уже девять очков в весенней части чемпионата России 22 апр, 21:22, Спорт Вселенский патриархат рассмотрел вопрос Порошенко об отдельной церкви 22 апр, 20:51, Политика МИД Ирана заявил о причастности США к военным преступлениям в Йемене 22 апр, 20:43, Политика В СК уточнили число погибших при ДТП с автобусом в Тверской области 22 апр, 20:09, Общество
Гособвинение попросило для «приморских партизан» от 8 до 25 лет колонии
Общество, 06:17
0
Гособвинение попросило для «приморских партизан» от 8 до 25 лет колонии

Гособвинение в ходе очередного пересмотра дела «приморских партизан» попросило для обвиняемых от 8 до 25 лет колонии. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель прокуратуры Приморья.

«Гособвинение просит назначить Александру Ковтуну 25 лет лишения свободы, [Владимиру] Илютикову — 24,5 года, [Максиму] Кириллову — 21 год 10 месяцев, [Алексею] Никитину — 24 года, Вадиму Ковтуну — 8 лет и один месяц лишения свободы», — сказал он.

Защита обвиняемых в ходе прений в суде смягчающими обстоятельствами назвала хроническое заболевание у одного из обвиняемых, заболевания у родителей, наличие детей, а также положительную характеристику на Никитина с его места работы.

Суд начал пересмотр дела «приморских партизан»
Общество

Коллегия присяжных 10 апреля признала фигурантов дела «приморских партизан» виновными в убийстве четырех человек в Кировском районе Приморья в 2009 году. В июне 2017 года Приморский краевой суд начал третье рассмотрение дела, фигуранты вину не признают. На прошлой неделе Приморский краевой суд изменил меру пресечения Вадиму Ковтуну с подписки о невыезде на заключение под стражу. Ранее такое же решение было принято в отношении Алексея Никитина.

На судебном процессе летом 2016 года коллегия присяжных оправдала фигурантов дела, Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда. Брат последнего Александр, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под арестом в связи с тем, что их осудили ранее по другим эпизодам — убийствам и посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Прокуратура Приморского края обжаловала решение суда, а в декабре 2016 года Верховный суд России отменил оправдательный приговор обвиняемым. Сами фигуранты и их адвокаты утверждали, что доказательств их причастности к убийству предполагаемых наркоторговцев нет.

Теги: «приморские партизаны» , колония
Главное
Генеральный секретарь ООН заявил о возвращении холодной войны Политика
Материалы по теме
Суд арестовал еще одного фигуранта дела «приморских партизан» Общество
Присяжные признали виновными фигурантов дела «приморских партизан» Общество
Одного из фигурантов дела «приморских партизан» вновь взяли под стражу Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.