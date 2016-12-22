Гособвинение попросило для «приморских партизан» от 8 до 25 лет колонии

Гособвинение в ходе очередного пересмотра дела «приморских партизан» попросило для обвиняемых от 8 до 25 лет колонии. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель прокуратуры Приморья.
«Гособвинение просит назначить Александру Ковтуну 25 лет лишения свободы, [Владимиру] Илютикову — 24,5 года, [Максиму] Кириллову — 21 год 10 месяцев, [Алексею] Никитину — 24 года, Вадиму Ковтуну — 8 лет и один месяц лишения свободы», — сказал он.
Защита обвиняемых в ходе прений в суде смягчающими обстоятельствами назвала хроническое заболевание у одного из обвиняемых, заболевания у родителей, наличие детей, а также положительную характеристику на Никитина с его места работы.
Коллегия присяжных 10 апреля признала фигурантов дела «приморских партизан» виновными в убийстве четырех человек в Кировском районе Приморья в 2009 году. В июне 2017 года Приморский краевой суд начал третье рассмотрение дела, фигуранты вину не признают. На прошлой неделе Приморский краевой суд изменил меру пресечения Вадиму Ковтуну с подписки о невыезде на заключение под стражу. Ранее такое же решение было принято в отношении Алексея Никитина.
На судебном процессе летом 2016 года коллегия присяжных оправдала фигурантов дела, Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда. Брат последнего Александр, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под арестом в связи с тем, что их осудили ранее по другим эпизодам — убийствам и посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Прокуратура Приморского края обжаловала решение суда, а в декабре 2016 года Верховный суд России отменил оправдательный приговор обвиняемым. Сами фигуранты и их адвокаты утверждали, что доказательств их причастности к убийству предполагаемых наркоторговцев нет.