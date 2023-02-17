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Зеленский заявил об «уже начавшемся» наступлении России

Зеленский: наступление России уже началось на нескольких направлениях
Наступление идет с нескольких направлений, заявил Зеленский. Он призвал страны Запада увеличить объемы военной помощи. Минобороны России ранее сообщило о прорыве двух линий обороны ВСУ в ЛНР
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента Украины / Reuters)

Российские военные начали наступление, «атаки уже происходят с нескольких направлений», заявил в интервью Би-би-си президент Украины Владимир Зеленский. Он не уточнил, о каких направлениях речь, но накануне говорил, что самая сложная ситуация складывается в районе Бахмута (Артемовска) и Угледара.

Российское Минобороны 15 февраля сообщило, что войска прорвали оборону украинских сил в ЛНР, и те отступили на расстояние до трех километров от ранее занимаемых позиций. За два дня до этого ведомство заявило, что силы Центрального военного округа при поддержке танков ведут активное наступление в зоне боевых действий, «сломили сопротивление противника и продвинулись вглубь его эшелонированной обороны на несколько километров».

Зеленский выразил уверенность, что украинские силы смогут сопротивляться, до тех пор, пока сами не начнут контранступление (начальник Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов ранее допускал, что оно может начаться весной).

По словам президента Украины, Киеву нужно больше западного оружия. Он призвал страны Запада увеличить объемы военной помощи, поскольку «оружие — это единственный язык, который понимает Россия».

Зеленский вновь исключил, что Украина пойдет на территориальные уступки, заявив, что любые компромиссы в этой области только ослабят страну. В декабре он предлагал план урегулирования конфликта, одним из условий которого является отвод российских войск к границам Украины 1991 года. В границах 1991 года в состав страны входят Крым и республики Донбасса; Россия присоединила к себе эти регионы после референдумов в марте 2014 и сентябре 2022 годов. Результаты референдумов не признают большинство государств, но российские власти исключают возможность обсуждения принадлежности этих территорий.

О том, что Россия начала наступление в Донбассе, неделю назад сообщил американский Институт изучения войны (ISW). По информации аналитиков, темп российских операций на рубеже Сватово — Кременная в последнее время увеличился. Сватово находится примерно в 50 км от Северодонецка. В последние месяцы в этом районе и возле расположенного рядом города Кременная шли ожесточенные бои. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник 8 февраля заявил, что ВСУ стягивают туда силы, чтобы «контратаковать» и вернуть утраченные территории. Что касается ситуации в Артемовске, по мнению основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, город может быть окружен в марте-апреле текущего года.

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Владимир Зеленский наступление Украина Донбасс Военная операция на Украине

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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