Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 79,34 (+0,66) Инвестиции, 14 фев, 15:51 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 73,86 (+0,23) Инвестиции, 14 фев, 15:51
Минобороны сообщило о прорыве двух линий обороны ВСУ в ЛНР Политика, 05:19
Швеция допустила вступление в НАТО по отдельности с Финляндией Политика, 05:17
Вдвое больше россиян в этом году решили продлить отдых на 23 февраля Общество, 05:00
WP узнала о мнении разведки США о случайном появлении шара из Китая Политика, 04:33
Мединский сообщил об отзыве звания почетного профессора вузом в Италии Общество, 04:00
Bloomberg узнал о планах ЕС ввести санкции против «Тинькофф банка» и ФНБ Политика, 03:59
Автор расследования о Nord Stream связал взрыв с недоверием США к ФРГ Политика, 03:52
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
СК проверит данные о подготовке Украиной и США провокации против России Политика, 03:31
«Росатом» отверг влияние санкций на строительство АЭС в Бангладеш Технологии и медиа, 03:07
Сийярто заявил о разнице между тем, какого мира хочет Венгрия и ЕС Политика, 03:04
Берлускони после критики Зеленского заявил, что он на стороне Украины Политика, 02:26
В Сочи сгорели конюшни клуба «Мустанг» Общество, 02:10
Кадыров заявил о скором возвращении командира «Ахмата» «в строй» Политика, 01:48
Die Welt узнала об отказе Нидерландов и Дании отправлять на Украину танки Политика, 01:22
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о прорыве двух линий обороны ВСУ в ЛНР

Минобороны: российские войска прорвали две линии обороны украинских сил в ЛНР

Российские войска прорвали оборону украинских сил в Луганской народной республике, последние отступили на расстояние до трех км от ранее занимаемых позиций, сообщает Минобороны России.

«Мотострелки ЦВО (Центрального военного округа. — РБК) прорвали эшелонированную оборону противника в лесистой местности в ЛНР. <...> Прорыв российских военнослужащих не удержала даже более укрепленная вторая линия обороны», — говорится в публикации ведомства в телеграм-канале.

По данным Минобороны, украинские военные, прикрывая отход, дистанционно заминировали район противопехотными минами «натовского образца». Несмотря на это, российские военные закрепились на рубежах и продолжили наступление, отмечает ведомство.

8 февраля врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Киев сосредоточил достаточно сил для контратаки на линии соприкосновения в республике. По его словам, Украина скапливает резервы для близ Сватово и Кременной, а также в направлении Лисичанска, Рубежного и Троицка. Пасечник назвал ситуацию очень сложной.

Командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов ранее в тот же день говорил, что Киев перебрасывает в Донбасс дополнительные «тыловые» силы с запада Украины. По его словам, каждый день туда ежедневно направляются «огромные силы и средства, которые снимаются с херсонского, харьковского направлений и даже с Западной Украины».

Теги
Минобороны ЛНР наступление мотострелковая бригада ЦВО
Материалы по теме
Учившихся у инструкторов из Франции солдат ВСУ взяли в плен в ЛНР
Политика
Пасечник предупредил о стягивании украинских сил для контратаки в ЛНР
Политика
Минобороны заявило о потере ВСУ более 100 военных в ЛНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter