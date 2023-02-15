Минобороны сообщило о прорыве двух линий обороны ВСУ в ЛНР
Российские войска прорвали оборону украинских сил в Луганской народной республике, последние отступили на расстояние до трех км от ранее занимаемых позиций, сообщает Минобороны России.
«Мотострелки ЦВО (Центрального военного округа. — РБК) прорвали эшелонированную оборону противника в лесистой местности в ЛНР. <...> Прорыв российских военнослужащих не удержала даже более укрепленная вторая линия обороны», — говорится в публикации ведомства в телеграм-канале.
По данным Минобороны, украинские военные, прикрывая отход, дистанционно заминировали район противопехотными минами «натовского образца». Несмотря на это, российские военные закрепились на рубежах и продолжили наступление, отмечает ведомство.
8 февраля врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Киев сосредоточил достаточно сил для контратаки на линии соприкосновения в республике. По его словам, Украина скапливает резервы для близ Сватово и Кременной, а также в направлении Лисичанска, Рубежного и Троицка. Пасечник назвал ситуацию очень сложной.
Командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов ранее в тот же день говорил, что Киев перебрасывает в Донбасс дополнительные «тыловые» силы с запада Украины. По его словам, каждый день туда ежедневно направляются «огромные силы и средства, которые снимаются с херсонского, харьковского направлений и даже с Западной Украины».