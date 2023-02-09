Американский институт сообщил о перехвате инициативы российской армией

Российские войска увеличили «темп операций» в районе Сватово и Кременной и продвинулись у границы региона с Харьковской областью. В последние месяцы руководство республики сообщало о попытках ВСУ контратаковать на этом направлении

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Вооруженные силы России начали «свое следующее крупное наступление в Луганской области», сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

По его информации, «темп российских операций на рубеже Сватово — Кременная» за последнюю неделю увеличился, российские источники сообщают о «небольшом продвижении у границы Харьковской и Луганской областей». Переход по меньшей мере трех крупных подразделений российских войск к наступательным операциям говорит о начале наступления России, пишут аналитики.

Сватово находится примерно в 50 км от Северодонецка. В последние месяцы в районе Сватова и расположенного рядом города Кременная шли ожесточенные бои. В декабре прошлого года глава ДНР Денис Пушилин сообщил об отправке в этот район большого количества украинских военных, которые безуспешно пытаются вести там контратаки. В январе подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ перебрасывают под Сватово бронетехнику западного производства.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник 8 февраля заявил о стягивании украинских сил для контратаки в республике, чтобы вернуть утраченные территории. «Ситуация, безусловно, очень сложная. И это касается не только Сватово и Кременной. Безусловно, это и Лисичанск, и Рубежное. Это и направление Троицка. Фактически это те крупные населенные пункты, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения», — уточнил он.