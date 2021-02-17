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Суд отказался перевести Бабарико под домашний арест

Суд считает, что в случае смягчения меры пресечения Бабарико может скрыться или воспрепятствовать рассмотрению дела
Виктор Бабарико
Виктор Бабарико (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Верховный суд Белоруссии не удовлетворил ходатайство защиты экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико об изменении ему меры пресечения с ареста на более мягкую. Такое решение принято судебной коллегией по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка, передает БелТА.

«Учитывая характер предъявленного обвинения и личность обвиняемого, который может скрыться от суда и воспрепятствовать рассмотрению дела, судебная коллегия приходит к выводу, что оснований для изменения меры пресечения не имеется», — сказал председательствующий на процессе судья Игорь Любовицкий.

КГБ Белоруссии предъявил обвинение Бабарико
Политика
Виктор Бабарико

Бабарико находится СИЗО Комитета госбезопасности Белоруссии (КГБ) республики с июня. В июле Бабарико предъявили обвинения в легализации средств, полученных преступным путем, даче взятки и отклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере.

В ноябре КГБ предъявил обвинение Бабарико в получении взяток организованной группой в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Белоруссии).

Также среди обвиняемых по делу Белгазпромбанка—заместители председателя правления банка Сергей Шабан, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей, Дмитрий Кузьмич, бывший первый заместитель предправления Алексей Задойко и заместитель предправления Сергей Добролёт. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 (получение взятки организованной группой в особо крупном размере). Кроме того, учредителя ООО «Активлизинг» Виктора Кобяка обвиненили в совершении преступления по ч. 2 ст. 431 УК (дача взятки в крупном размере). По данным КГБ, все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Бабарико.

Виктор Бабарико работал в банковской сфере с 1995 года. Он был председателем правления Белгазпромбанка с июля 2000-го по май 2020 года. В мае прошлого года Свою Бабарико выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах в Белоруссии, которые прошли 9 августа. В середине июля ЦИК республики отказалась регистрировать Бабарико кандидатом на выборах президента. Отказано было в связи с несоответствиями в декларации о доходах Бабарико и с тем, что в его кампании участвовала иностранная организация, пояснили в комиссии.

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Автор
Анастасия Батманова
Виктор Бабарико Белоруссия
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