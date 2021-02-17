Суд отказался перевести Бабарико под домашний арест

Суд считает, что в случае смягчения меры пресечения Бабарико может скрыться или воспрепятствовать рассмотрению дела

Виктор Бабарико (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Верховный суд Белоруссии не удовлетворил ходатайство защиты экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико об изменении ему меры пресечения с ареста на более мягкую. Такое решение принято судебной коллегией по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка, передает БелТА.

«Учитывая характер предъявленного обвинения и личность обвиняемого, который может скрыться от суда и воспрепятствовать рассмотрению дела, судебная коллегия приходит к выводу, что оснований для изменения меры пресечения не имеется», — сказал председательствующий на процессе судья Игорь Любовицкий.

Бабарико находится СИЗО Комитета госбезопасности Белоруссии (КГБ) республики с июня. В июле Бабарико предъявили обвинения в легализации средств, полученных преступным путем, даче взятки и отклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере.

В ноябре КГБ предъявил обвинение Бабарико в получении взяток организованной группой в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Белоруссии).