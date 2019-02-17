Лавров пожалел не понимающих бессмысленности санкций американцев

Главе МИД России Сергею Лаврову «жаль» Соединенные Штаты, которые не понимают, что антироссийские санкции не действуют. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Я не предостерегал их, я просто сказал, что это бессмысленно. И больше ничего. Я сказал, что это непонятно с какой целью», — сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Как заявил в эфире телеканала помощник президента Юрий Ушаков, в отношениях между Россией и США «и так все плохо». «Перспектива тоже не просматривается. Посмотрим, какие санкции будут, потом решим как реагировать», — добавил он.

13 февраля группа сенаторов США внесла в конгресс проект новых антироссийских санкций. Он предполагает введение ограничительных мер против России из-за вмешательства во внутреннюю политику других государств и за «агрессию против Украины». Часть предложенных мер связана с инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года. В законопроекте речь идет об ограничениях в адрес банков, энергетических проектов, суверенного долга, а также против «связанных с Владимиром Путиным и замешанных в коррупции» физических лиц.