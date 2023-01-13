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Депутат оценил варианты выдвижения в Думу заключенных из ЧВК Вагнера

Депутат Синельщиков оценил варианты выдвижения в Думу заключенных из ЧВК Вагнера
Баллотироваться нельзя с непогашенной судимостью, но основания освобождения вступивших в ЧВК осужденных неизвестны, говорит депутат Синельщиков. Его коллега генерал Гурулев выступил за выдвижение бойцов ЧВК Вагнера в Думу
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Законодательство содержит ограничения избирательных прав для граждан с непогашенной судимостью, они не могут быть избранными в качестве депутатов Госдумы, напомнил в разговоре с РБК первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков, комментируя высказывание депутата Андрея Гурулева об участии бойцов ЧВК Вагнера в выборах в парламент.

«С непогашенной судимостью, конечно, нет (не могут стать депутатом Госдумы. — РБК). В регионах то же самое. Хотеть можно, но есть законы, там все прописано, они известны», — сказал он.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулев выступил за выдвижение в Госдуму тех, кто участвует в военной операции на Украине в составе ЧВК Вагнера. «Почему бывшие военные не станут хорошими политиками? Люди с широким кругозором, с хорошим образованием. Да, они были заключенными по различным статьям, но они вызвались добровольцами защищать свою Родину», — сказал изданию Ura.ru Гурулев.

Синельщиков отметил, что на данный момент нет информации о том, как освобождают осужденных, участвующих в военной операции, поэтому разговоры об участии их в выборах преждевременны. «Неизвестно, как их освобождают: через помилование или как-то по-другому, по другим основаниям — мы не знаем, какие основания применены. <...> Надо знать, какие меры применены, надо видеть судебное решение или документ президента», — сказал Синельщиков.

Электоральный юрист Роман Смирнов в разговоре с РБК отметил, что избирательные ограничения для судимых существуют и после их освобождения — в зависимости от тяжести статьи его право быть избранным прекращается от пяти до 15 лет.

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«Они поражены в правах не только на период осуждения их судом, но и период после окончания этого срока. Если это тяжкая, особо тяжкая или даже ряд статей средней тяжести — поражение в правах занимает, в зависимости от тяжести статьи, пять, десять или 15 лет. Только после того, как срок судимости истек, то есть она снята или погашена, человек может быть избран», — сказал Смирнов. Такие ограничения прописаны, в частности, в п. 8 ст. 4 закона «О выборах депутатов Государственной думы».

В то же время если человек амнистирован и помилован, то «возможны нюансы» — судебная практика разная, отметил Смирнов. «Нет однозначного решения, что сразу снимается судимость и человек прекращает нести уголовно-правовые последствия, связанные с преступлением. Помилование и амнистирование — исключительные акты, это единичные случаи», — добавил юрист.

Следующие выборы в Госдуму пройдут в 2026 году, в 2023 году состоятся выборы депутатов региональных законодательных органов в 20 субъектах. В частности, впервые выберут парламенты в четырех новых регионах.

В январе член СПЧ Ева Меркачева со ссылкой на родственников осужденных сообщила, что заключенные, участвующие в спецоперации, были помилованы еще до того, как их выпустили из колоний, однако указы об этом являются секретными. 5 января, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что первая группа участников спецоперации из числа бывших заключенных завершила полугодовую службу по контракту и получила помилование. По его словам, речь идет о двух десятках человек.

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Елизавета Ламова Елизавета Ламова
Госдума Депутаты Выборы Выборы в Госдуму судимость спецоперация ЧВК Вагнера колонии ФСИН
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