Белоусов заявил, что Россия избежала хаоса в экономике весной 2022 года

Для российской экономики 2023 год должен стать гораздо более легким, чем 2022-й, «если ничего не произойдет», заявил Белоусов, добавив, что власти страны не видят «фатальных проблем»

Вид на здание ЦБ РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Российская экономика могла «пойти вразнос» весной 2022 года, но этого удалось избежать благодаря работе ЦБ, Минпромторга и Минтранса. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью телеканалу «Россия 24». Трансляция доступна на странице телеканала во «ВКонтакте».

«У любой системы есть определенный предел ресурса управляемости, после чего начинаются процессы, когда система управления начинает действовать исключительно реактивно, и если процессы хаоса продолжают нарастать, то система может пойти вразнос», — рассказал он.

Белоусов признался, что в марте ему казалось, что Россия движется в этом направлении. Еще одним непростым периодом для экономики вице-премьер назвал конец апреля—июнь.

Он напомнил, что в 2022 году экономика России столкнулась с масштабными западными санкциями и ожидался «жесткий» сценарий развития — ЦБ в апреле прогнозировал годовой спад ВВП России на 8–10%. Однако снижение экономической активности оказалось ниже ожиданий. Также властям удалось удержать рынок труда: уровень безработицы не вышел за 4%.

По его словам, 2023 год должен быть гораздо более легким для российской экономики, чем 2022-й, «если ничего не произойдет». Белоусов добавил, что власти не видят «фатальных проблем».

Ранее заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в интервью РБК заявил, что экономика России может вернуться к докризисному уровню в 2025 году, «если она будет развиваться вблизи верхнего диапазона октябрьского базового прогноза».

В декабря ЦБ опросил аналитиков, которые спрогнозировали, что в 2022 году ВВП упадет на 2,4%, а в последующие два года будет расти на 1,5% ежегодно. Сам ЦБ в октябрьском прогнозе предсказывал падение на 3–3,5% в этом году.

По ожиданиям Минэкономразвития, в 2022 году сокращение ВВП составит не более 2,9%, однако уже в первом квартале 2023 года начнется восстановительный рост. Отрицательная динамика по итогам 2023 года (минус 0,8%) будет обусловлена преимущественно эффектом высокой базы первого квартала предыдущего года.