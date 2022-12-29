Силуанов оценил спад ВВП по итогам года

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

ВВП России по итогам текущего года снизится до примерно 2,7%, прогнозируется также спад и в 2023 году, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

«Последние данные говорят, что ВВП снизится порядка до 2,7% за текущий год, еще, возможно, продолжится снижение, по нашим прогнозам, в следующем году», — сказал Силуанов (цитата по ТАСС).

По его словам, власти будут делать все, чтобы в следующем году можно было выйти «на положительные тренды».

Как прогнозировало Минэкономразвития в сентябре, снижение ВВП в 2022 году составит не более 2,9%, в 2023 году ожидается сокращение ВВП на 0,8%. При этом в августе ведомство давало менее позитивный прогноз: сокращение экономики по итогам текущего года ожидалось на уровне 4,2%, в 2023 году — 2,7%. Президент Владимир Путин предполагал, что российский ВВП по итогам 2022 года упадет на 2,5%.

В середине декабря Росстат оценивал, что ВВП в третьем квартале (июль—сентябрь) сократился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале, по данным Росстата, российская экономика сократилась на 4,1%.