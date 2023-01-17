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Заместитель госсекретаря США встретилась с премьером Украины в Киеве

В Киев прибыла делегация США во главе с заместителем госсекретаря Уэнди Шерман

Американская делегация во главе с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман прибыла в Киев. Об этом Шерман сообщила на своей странице в Twitter.

Она провела переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, а также с вице-премьером Александром Кубраковым и главой «Укрэнерго» Владимиром Кудрицким.

С Кубраковым и Кудрицким дипломат обсуждала украинскую энергетику и то, «как экстренная поддержка США может помочь в ремонте и поддержании энергосистемы Украины». Со Шмыгалем Шерман обсудила стабилизацию экономики Украины, осуществление ею важнейших государственных функций, «в том числе реагирование на чрезвычайные ситуации, [обеспечение] образования и здравоохранения».

Шмыгаль, в свою очередь, сообщил в соцсети, что говорил с Шерман о «ключевых вызовах»: гуманитарной и финансовой помощи, а также восстановлении энергетической сферы.

Россия наносит удары по украинским энергообъектам с 10 октября в ответ на теракт на Крымском мосту. Российская сторона называет его организаторами украинские спецслужбы, Киев причастность отрицает. Из-за ударов на Украине возникают перебои с энергоснабжением. Ущерб инфраструктуре, по оценке украинского МИДа, превысил $127 млрд.

США направляют Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь с начала российской спецоперации. По данным проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики (Германия), с 24 января по 20 ноября 2022 года США передали Украине почти $10 млрд в качестве гуманитарной помощи и $15 млрд в качестве финансовой. Еще $23 млрд направили Украине в рамках пакетов военной помощи.

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В декабре США продолжали оказывать Киеву военную и другую материальную помощь. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал, что страна продолжит оказывать поддержку Киеву и в 2023 году.

Теги
делегация США Украина Киев Госдепартамент США официальный визит
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