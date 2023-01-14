В МИД Украины оценили ущерб инфраструктуре страны в $127 млрд

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Сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины, превышает $127 млрд, сказала первая замминистра иностранных дел страны Эмине Джапарова на заседании Совета Безопасности ООН.

«Восстановление Украины станет одним из крупнейших инвестиционных проектов. Украина уже стала крупнейшей строительной площадкой в Европе, которая предоставляет широкий спектр разнообразных возможностей международным партнерам для внедрения лучших практик в области проектирования, строительства и трансфера технологий», — сказала она.

Джапарова отметила, что чем раньше Украина будет восстановлена, тем быстрее она сможет сосредоточиться на глобальных проблемах, таких как изменение климата и бедность. Она заявила об острой потребности в оружии, а также финансовой и гуманитарной помощи.

Джапарова подчеркнула, что вернуть «безопасность и справедливость Украине и всему миру» могут десять пунктов «формулы мира», представленные украинским президентом Владимиром Зеленским. Она отметила, что план основан на целях и принципах Устава ООН, и призвала «все ответственные государства поддержать и продвигать формулу мира».

Зеленский представил «формулу мира» в ноябре прошлого года, выступая по видеосвязи на саммите стран «Большой двадцатки» (G20). План состоит из десяти условий:

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных;

выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоциду (уничтожению флоры и фауны);

недопущение эскалации;

фиксация окончания конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал условия Киева нереалистичными и не соответствующими ситуации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что обсуждение мирных планов не может проходить без учета украинской стороны включения в состав России новых субъектов — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

В январе «формулу мира» Зеленского поддержала Турция. Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает мирный план и стремится курировать выполнение одного или нескольких его пунктов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «поддержка Анкарой этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине» и подчеркнула, что в Москве «уже неоднократно говорили о неприемлемости этого плана для нашей страны».