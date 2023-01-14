Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 73,11 (+0,32) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 67,57 (-0,2) Инвестиции, 13 янв, 19:23
США и Япония расценят «ядерную атаку России» как акт против человечества Политика, 04:02
В ДНР сообщили о вводе железных дорог в транспортную сеть России Экономика, 03:51
В МИД Украины оценили ущерб инфраструктуре страны в $127 млрд Политика, 03:24
Politico узнал о стратегии Франции по стимулированию промышленности Экономика, 03:06
Билл Гейтс допустил, что удастся избежать «ужасного исхода» из-за климата Общество, 02:21
Небензя заявил о готовности России достичь целей СВО путем переговоров Политика, 01:42
Посольство России в Лондоне заявило о возможной подготовке ВСУ к химатаке Политика, 01:31
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
Haaretz сообщил о прекращении выплат украинским беженцам в Израиле Политика, 01:23
Глава Калининграда попросила туристов «не делать детей» в городе Политика, 01:03
Глава Минфина США призвала повысить лимит госдолга для избежания дефолта Финансы, 00:47
Постпред России при ООН счел нереалистичной «формулу мира» Зеленского Политика, 00:30
ООН заявила о готовности Гутерриша помочь в решении конфликта на Украине Политика, 00:15
Израиль передаст Украине технологии оповещения о ракетах и дронах Политика, 00:13
Что почитать у Льюиса Кэрролла кроме «Алисы в стране чудес». 5 книг Life, 00:04
Военная операция на Украине ,  
0 

В МИД Украины оценили ущерб инфраструктуре страны в $127 млрд

МИД Украины: ущерб инфраструктуре страны превышает $127 млрд
Фото: Фото: Alexander Ermochenko / Reuters
Фото: Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины, превышает $127 млрд, сказала первая замминистра иностранных дел страны Эмине Джапарова на заседании Совета Безопасности ООН.

«Восстановление Украины станет одним из крупнейших инвестиционных проектов. Украина уже стала крупнейшей строительной площадкой в Европе, которая предоставляет широкий спектр разнообразных возможностей международным партнерам для внедрения лучших практик в области проектирования, строительства и трансфера технологий», — сказала она.

Джапарова отметила, что чем раньше Украина будет восстановлена, тем быстрее она сможет сосредоточиться на глобальных проблемах, таких как изменение климата и бедность. Она заявила об острой потребности в оружии, а также финансовой и гуманитарной помощи. 

Джапарова подчеркнула, что вернуть «безопасность и справедливость Украине и всему миру» могут десять пунктов «формулы мира», представленные украинским президентом Владимиром Зеленским. Она отметила, что план основан на целях и принципах Устава ООН, и призвала «все ответственные государства поддержать и продвигать формулу мира».

Зеленский представил «формулу мира» в ноябре прошлого года, выступая по видеосвязи на саммите стран «Большой двадцатки» (G20). План состоит из десяти условий:

  • радиационная и ядерная безопасность;
  • продовольственная безопасность;
  • энергетическая безопасность;
  • освобождение всех пленных и депортированных;
  • выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;
  • вывод российских войск и прекращение боевых действий;
  • возвращение справедливости;
  • противодействие экоциду (уничтожению флоры и фауны);
  • недопущение эскалации;
  • фиксация окончания конфликта.
Читайте на РБК Pro
Кроме доллара и евро: в какие валюты вложиться в 2023 году
Почему крупные инвесторы продолжают скупать дешевеющие криптовалюты
Утренняя зарядка: 15-минутный комплекс на каждый день
Какой будет схема разморозки активов после решений Бельгии и Люксембурга

Глава МИД России Сергей Лавров назвал условия Киева нереалистичными и не соответствующими ситуации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что обсуждение мирных планов не может проходить без учета украинской стороны включения в состав России новых субъектов — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

В январе «формулу мира» Зеленского поддержала Турция. Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает мирный план и стремится курировать выполнение одного или нескольких его пунктов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «поддержка Анкарой этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине» и подчеркнула, что в Москве «уже неоднократно говорили о неприемлемости этого плана для нашей страны».

Теги
Украина ущерб критическая инфраструктура
Материалы по теме
Постпред России при ООН счел нереалистичной «формулу мира» Зеленского
Политика
Киев анонсировал «саммит мира» в годовщину начала спецоперации
Политика
Премьер Италии заявила о готовности стать гарантом мира на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter