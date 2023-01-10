Белый дом обещал продолжить оказывать поддержку Украине в 2023 году

Саливан: сокращение средств на поддержку Украины в 2023 году не ожидается

США не собираются сокращать размер помощи Украине в 2023 году. Об этом на брифинге заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан напомнил, что в американском бюджете на 2023 год на нужды обороны будет выделено $858 млрд, Украина и союзники по НАТО согласно документу получат экстренную помощь примерно на $45 млрд. Около $9 млрд из этой суммы планируется направить на различные нужды ВСУ, в том числе обучение, вооружение, зарплаты и материально-техническое обеспечение. Почти $12 млрд потратят на восполнение американской техники и оборудования, направленного на Украину президентом США из запасов Пентагона.

«Я думаю, что подавляющее большинство демократов и республиканцев, которые являются выборными должностными лицами, и подавляющее большинство американского народа продолжают решительно поддерживать политику предоставления Украине средств для защиты от российской агрессии», — заявил Салливан.

США оказывают военную и финансовую помощь с самого начала специальной военной операции России. В начале января Вашингтон выделил Киеву новый пакет военной помощи на $3 млрд.

Россия критикует поставки оружия на Украину из западных стран. В Кремле настаивают, что такие действия не помешают Москве достичь своих целей на Украине, но затянут вооруженный конфликт.