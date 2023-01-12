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Москалькова заявила, что не обсуждала с омбудсменом Украины гумкоридор

Москалькова: идею Турции о коридоре для раненых с украинским омбудсменом не обсуждали
Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец
Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец (Фото: ombudsmanrf / Telegram)

Уполномоченные России и Украины по правам человека на встрече в Турции не обсуждали предложенный Анкарой коридор для раненых, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «РИА Новости».

«Идея с гумкоридором у нас с Лубинцом не обсуждалась... Какого-либо разговора о создании коридора, о котором говорил президент Турции, между двумя омбудсменами не было», — сказала она.

По словам Москальковой, вопросы «глобального, стратегического характера» обсуждают военные ведомства стран. Она отметила, что важно «не подменять государственные органы, а действовать слаженно».

Кроме того, российский омбудсмен заявила, что увидела на встрече с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом прагматичный подход и готовность к диалогу.

«Я надеюсь, что диалог будет продолжен. Самое главное, чтобы он не был политизирован, а был основан только на гуманитарных, правозащитных принципах», — заявила она.

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С предложением открыть гуманитарный коридор для тех, кто получил ранения в ходе боевых действий на Украине, ранее выступил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч, предложение поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Причем он отметил, что речь идет не только об Украине, так как в Турцию привозили еще раненых из Сирии, Азербайджана и Ливии. Анкара продолжит эту деятельность в будущем, заверил Эрдоган.

Переговоры российского и украинского омбудсменов Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца прошли накануне в Турции. Темой встречи стали вопросы оказания гуманитарной помощи. Потом у них прошла еще одна встреча с участием турецкого омбудсмена и председателя парламента Мустафы Шентопа. Москалькова отметила, что на этих переговорах прозвучали «очень важные слова о необходимости прекращения огня».

Теги
Украина Татьяна Москалькова Турция Реджеп Тайип Эрдоган раненые
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