Хафтар согласился вернуться в Москву для переговоров по Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар написал письмо Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.

В письме Хафтар «подтверждает», что готов повторно приехать в Россию для переговоров по урегулированию ситуации в Ливии. «Благодарю Вас и выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии», — цитирует Кремль документ.

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