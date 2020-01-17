Путин примет участие в конференции по Ливии в Берлине

Основными вопросами встречи станут прекращение боевых действий, примирение враждующих сторон и запуск широкого политического диалога под эгидой ООН

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин примет участие в международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии, которая пройдет в Берлине 19 января.

«Предполагается обмен мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса, в том числе по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Пресс-служба Кремля пояснила, что достигнутые на конференции договоренности планируется зафиксировать в ее итоговом документе.

В пятницу, 17 января, исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что российские власти «с готовностью откликнулись» на инициативу о проведении в Берлине саммита по Ливии и принимают активное участие в подготовке этого форума.

«Мы будем участвовать в конференции, которая состоится в воскресенье в Берлине», — сказал Лавров, отметив, что российская сторона принимала участие во всех пяти подготовительных встречах, итоговые документы практически согласованы и соответствуют решениям, принятым Совбезом ООН.