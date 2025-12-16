NYT рассказала о решающей и опасной неделе для Европы

Предстоящая неделя может стать ключевой для будущего Европы и Украины, пишет NYT. Решение о российских активах на заседании лидеров ЕС повлияет на переговорную позицию Киева и роль блока в урегулировании конфликта

Фото: Robin van Lonkhuijsen / Reuters

Нынешняя неделя может стать ключевой для Европы в формировании ее будущего, пишет The New York Times, побеседовав с аналитиками и источниками среди дипломатов.

Речь идет о заседании лидеров ЕС в четверг, 18 декабря, на котором решится вопрос предоставления Киеву «репарационного кредита» за счет российских активов. Собеседники издания назвали это событие «моментом опасности».

Решение вопроса финансирования Украины может стать ключом не только к поддержке Киева, но и к обеспечению дальнейшего влияния Европы в дипломатической борьбе, которую лидеры континента считают центральной для своей будущей безопасности, говорится в статье.

По мнению аналитиков, это послужит своего рода поворотным моментом для укрепления геополитического значения Европы в «напряженную эпоху», также это шанс для Европейского союза решительно опровергнуть утверждение президента США Дональда Трампа о слабости и нерешительности блока, отмечает издание.

«Это способ подтвердить свою значимость. Сама мысль, о том, что будущее Европы определяется Россией и США, вызывает отвращение», — сказал старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Брэд У. Сетсер.

Сейчас Европе крайне важно заявить о себе, считает старший научный сотрудник экономического аналитического центра Bruegel в Брюсселе Якоб Функ Киркегор. «Это момент максимальной опасности», — добавил он.

Если же ЕС не удастся согласовать экспроприацию российских активов, это будет «полным политическим и моральным провалом», который «поставит Украину в невероятно уязвимое положение», заявил управляющий директор по Европе исследовательской компании Eurasia Group Муджтаба Рахман.

Согласно обсуждаемой схеме, около €210 млрд российских активов, замороженных в Европе, предполагается использовать для обеспечения беспроцентных займов Украине. Возврат кредита, как подчеркивали авторы инициативы, будет возможен лишь в случае выплаты Россией репараций.

Однако договориться блоку пока не удается. Бельгия, на территории которой хранится значительная часть активов, и еще шесть стран (Болгария, Италия, Мальта, Чехия, Венгрия и Словакия) выражают опасения по поводу юридических и финансовых рисков, включая возможный отток инвесторов.

Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится большинство замороженных активов, также не поддерживает инициативу по изъятию средств. Там опасаются, что из-за ответных мер Москвы они могут потерять свои активы в России на €16 млрд.

На фоне этих разногласий Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear. Сумма претензий превышает 18 трлн руб. Москва считает любые действия со своими зарубежными активами воровством и предупреждала о «серьезных последствиях».