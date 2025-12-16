 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Война санкций⁠,
0

NYT рассказала о решающей и опасной неделе для Европы

Сюжет
Война санкций
Предстоящая неделя может стать ключевой для будущего Европы и Украины, пишет NYT. Решение о российских активах на заседании лидеров ЕС повлияет на переговорную позицию Киева и роль блока в урегулировании конфликта
Фото: Robin van Lonkhuijsen / Reuters
Фото: Robin van Lonkhuijsen / Reuters

Нынешняя неделя может стать ключевой для Европы в формировании ее будущего, пишет The New York Times, побеседовав с аналитиками и источниками среди дипломатов.

Речь идет о заседании лидеров ЕС в четверг, 18 декабря, на котором решится вопрос предоставления Киеву «репарационного кредита» за счет российских активов. Собеседники издания назвали это событие «моментом опасности».

Решение вопроса финансирования Украины может стать ключом не только к поддержке Киева, но и к обеспечению дальнейшего влияния Европы в дипломатической борьбе, которую лидеры континента считают центральной для своей будущей безопасности, говорится в статье.

По мнению аналитиков, это послужит своего рода поворотным моментом для укрепления геополитического значения Европы в «напряженную эпоху», также это шанс для Европейского союза решительно опровергнуть утверждение президента США Дональда Трампа о слабости и нерешительности блока, отмечает издание.

Глава Евросовета назвал условия для разморозки российских активов
Политика
Антониу Кошта

«Это способ подтвердить свою значимость. Сама мысль, о том, что будущее Европы определяется Россией и США, вызывает отвращение», — сказал старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Брэд У. Сетсер.

Сейчас Европе крайне важно заявить о себе, считает старший научный сотрудник экономического аналитического центра Bruegel в Брюсселе Якоб Функ Киркегор. «Это момент максимальной опасности», — добавил он.

Если же ЕС не удастся согласовать экспроприацию российских активов, это будет «полным политическим и моральным провалом», который «поставит Украину в невероятно уязвимое положение», заявил управляющий директор по Европе исследовательской компании Eurasia Group Муджтаба Рахман.

Politico сообщило о несогласии Бельгии на сделку с активами России
Политика
Фото:Ben Pruchnie / Getty Images

Согласно обсуждаемой схеме, около €210 млрд российских активов, замороженных в Европе, предполагается использовать для обеспечения беспроцентных займов Украине. Возврат кредита, как подчеркивали авторы инициативы, будет возможен лишь в случае выплаты Россией репараций.

Однако договориться блоку пока не удается. Бельгия, на территории которой хранится значительная часть активов, и еще шесть стран (Болгария, Италия, Мальта, Чехия, Венгрия и Словакия) выражают опасения по поводу юридических и финансовых рисков, включая возможный отток инвесторов.

Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится большинство замороженных активов, также не поддерживает инициативу по изъятию средств. Там опасаются, что из-за ответных мер Москвы они могут потерять свои активы в России на €16 млрд.

На фоне этих разногласий Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear. Сумма претензий превышает 18 трлн руб. Москва считает любые действия со своими зарубежными активами воровством и предупреждала о «серьезных последствиях».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Украина Европа российские активы США

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Зеленский раскрыл, что обсудят США и Украина после «фидбэка» от России
Политика
Politico сообщило о несогласии Бельгии на сделку с активами России
Политика
Мерц увидел «огромный ущерб» ЕС при отказе использовать активы России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 21:47 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 21:47
Песков пошутил про «коалицию желающих» и прямую линию Путина Политика, 22:06
NYT рассказала о решающей и опасной неделе для Европы Политика, 22:06
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 22:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:00
Канадского офицера обвинили в передаче секретной информации Украине Политика, 21:58
Винные туры: какую машину выбрать для путешествия Вино, 21:52
Как меняется автомобильный рынок России Отрасли, 21:52
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
Росстандарт поддержал идею о запрете вейпов с Чебурашкой и Лабубу Политика, 21:37
«Динамо» второй раз в сезоне обыграло «Спартак» в московском дерби КХЛ Спорт, 21:37
Как выбрать правильное время для инвестиций в недвижимость Недвижимость, 21:32
«Фокус смещается на Восток»: Россия и международный рынок в 2025 году Радио, 21:30
Залужный предупредил о риске гражданской войны на Украине Политика, 21:29