В ЕС исключили перенос переговоров по помощи Киеву на следующий год
Переговоры лидеров стран Евросоюза по поводу финансирования Украины будут продолжаться до тех пор, пока решение не будет найдено, вопрос не будет перенесен на 1 января, когда председательство в ЕС перейдет к Кипру, заявила Politico замминистра по европейским делам Кипра Марилена Рауна.
Встреча лидеров ЕС в Евросовете начнется 18 декабря. «Все готовы оставаться в Брюсселе до тех пор, пока мы не сможем принять решение по этому вопросу финансирования. <...> Я думаю, мы на правильном пути. Я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что мы сможем добиться успеха в Европейском совете», — сказала Рауна.
До этого глава Евросовета Антониу Кошта допускал, что заседание лидеров ЕС может продлиться и до 20 декабря, «если потребуется, пока мы не придем к положительному заключению». Politico отмечало, что это является исключением из «золотого правила» Кошты, согласно которому хороший саммит — однодневный саммит.
Лидеры ЕС на заседании будут решать вопрос о предоставлении финансирования Украине за счет замороженных в Европе российских активов в размере в виде «репарационного» кредита до €165 млрд. Некоторые страны ЕС, включая Бельгию, где расположен депозитарий Euroclear, в котором находится большая часть заблокированных средств, требуют обеспечить «правовую определенность», отметила Рауна, добавив, что в этом отношении «принимаются меры предосторожности».
«Я надеюсь, что это проложит путь к принятию решения. Я думаю, нам нужно исчерпать все возможности. <...> Мы также должны осознавать, какой сигнал это может послать, если мы не придем к какому-либо решению», — говорит она.
Четверо дипломатов в комментарии Politico выразили уверенность, что план с «репарационным кредитом» выполним и альтернативы ему не существует, учитывая нежелание стран ЕС привлечь средства напрямую из бюджета. Такой вариант Еврокомиссия одобрила в качестве альтернативы сценарию с финансированием за счет российских активов. По данным Politico, этот «план Б» заблокировала Венгрия.
12 декабря ЕС принял решение о бессрочной заморозке российских активов вместо продления блокировки каждые полгода голосованием. Эта мера призвана убедить Бельгию согласиться на вариант с «репарационным кредитом», а также избежать риска того, что одна из стран ЕС, например Венгрия, выступит против продления заморозки. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан называл возможное использование российских активов «объявлением войны» и пригрозил обратиться в суд ЕС, если мнение Будапешта не будет учтено.
Хотя Бельгия, Италия, Мальта и Болгария поддержали решение о бессрочной заморозке, они призвали рассмотреть альтернативы выделению кредита Украине за счет российских активов, сообщало Politico.
Россия считает любые действия со своими зарубежными активами воровством и пригрозила ЕС «серьезными последствиями» в случае их использования. Центробанк подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы на 18 трлн руб., объяснив это «причинением вреда из-за «незаконных действий» депозитария, а также рассмотрением в ЕС механизмами использования российских активов. Euroclear заявил, что готов защищаться в российских судах по искам в связи с блокированием активов России в Бельгии.
