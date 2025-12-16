В ЕС исключили перенос переговоров по помощи Киеву на следующий год

Лидеры ЕС готовы вести переговоры о финансировании Украины, пока не будет принято решение, этот вопрос не перенесут на 2026-й, заявили на Кипре, к которому переходит председательство в ЕС 1 января. Заседание начнется 18 декабря

Фото: Yves Herman / Reuters

Переговоры лидеров стран Евросоюза по поводу финансирования Украины будут продолжаться до тех пор, пока решение не будет найдено, вопрос не будет перенесен на 1 января, когда председательство в ЕС перейдет к Кипру, заявила Politico замминистра по европейским делам Кипра Марилена Рауна.

Встреча лидеров ЕС в Евросовете начнется 18 декабря. «Все готовы оставаться в Брюсселе до тех пор, пока мы не сможем принять решение по этому вопросу финансирования. <...> Я думаю, мы на правильном пути. Я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что мы сможем добиться успеха в Европейском совете», — сказала Рауна.

До этого глава Евросовета Антониу Кошта допускал, что заседание лидеров ЕС может продлиться и до 20 декабря, «если потребуется, пока мы не придем к положительному заключению». Politico отмечало, что это является исключением из «золотого правила» Кошты, согласно которому хороший саммит — однодневный саммит.

Лидеры ЕС на заседании будут решать вопрос о предоставлении финансирования Украине за счет замороженных в Европе российских активов в размере в виде «репарационного» кредита до €165 млрд. Некоторые страны ЕС, включая Бельгию, где расположен депозитарий Euroclear, в котором находится большая часть заблокированных средств, требуют обеспечить «правовую определенность», отметила Рауна, добавив, что в этом отношении «принимаются меры предосторожности».

«Я надеюсь, что это проложит путь к принятию решения. Я думаю, нам нужно исчерпать все возможности. <...> Мы также должны осознавать, какой сигнал это может послать, если мы не придем к какому-либо решению», — говорит она.

Четверо дипломатов в комментарии Politico выразили уверенность, что план с «репарационным кредитом» выполним и альтернативы ему не существует, учитывая нежелание стран ЕС привлечь средства напрямую из бюджета. Такой вариант Еврокомиссия одобрила в качестве альтернативы сценарию с финансированием за счет российских активов. По данным Politico, этот «план Б» заблокировала Венгрия.

12 декабря ЕС принял решение о бессрочной заморозке российских активов вместо продления блокировки каждые полгода голосованием. Эта мера призвана убедить Бельгию согласиться на вариант с «репарационным кредитом», а также избежать риска того, что одна из стран ЕС, например Венгрия, выступит против продления заморозки. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан называл возможное использование российских активов «объявлением войны» и пригрозил обратиться в суд ЕС, если мнение Будапешта не будет учтено.

Хотя Бельгия, Италия, Мальта и Болгария поддержали решение о бессрочной заморозке, они призвали рассмотреть альтернативы выделению кредита Украине за счет российских активов, сообщало Politico.

Россия считает любые действия со своими зарубежными активами воровством и пригрозила ЕС «серьезными последствиями» в случае их использования. Центробанк подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы на 18 трлн руб., объяснив это «причинением вреда из-за «незаконных действий» депозитария, а также рассмотрением в ЕС механизмами использования российских активов. Euroclear заявил, что готов защищаться в российских судах по искам в связи с блокированием активов России в Бельгии.