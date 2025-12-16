МИД Ботсваны сообщил о двух мужчинах, обманом оказавшихся в зоне боев

МИД получил сообщения о двух гражданах, которые обманным путем оказались на линии фронта. Комментируя аналогичные сообщения из ЮАР, в Кремле сообщали, что у них нет данных о гражданах страны, которых просят вернуть домой

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

МИД Ботсваны получил сообщения о двух гражданах, которые, предположительно, обманным путем оказались на линии фронта на Украине. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованного в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«В сообщениях утверждается, что их убедили в том, что они примут участие в краткосрочной программе военной подготовки в России. В свете этих сведений министерство, используя дипломатические каналы и консультируясь с правоохранительными органами, активно занимается этим делом, чтобы установить подлинность сообщений, местонахождение и состояние двух молодых людей, а также содействовать их репатриации», — говорится в сообщении.

Ведомство предостерегло молодых людей от схем, а свои дипломатические представительства попросило проверить «подлинность сомнительных предложений о приеме на работу».

Осенью пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья сообщил, что власти получили просьбу о помощи от 17 граждан страны, которые «попали в окружение в Донбассе». По его словам, мужчин в возрасте от 20 до 39 лет «заманили присоединиться к силам наемников под предлогом выгодных трудовых контрактов». Магвенья не уточнил, о вооруженных силах какой страны идет речь. Президент Сирил Рамафоса потребовал провести расследование, власти работают над возвращением граждан домой. Позднее, по данным The Guardian, член национальной ассамблеи и дочь бывшего президента ЮАР Дудузиле Зума-Самбудла сложила мандат депутата после обвинений в вербовке южноафриканцев в зону боев на Украине.

В конце ноября в ЮАР задержали четверых мужчин, которые направлялись в Россию через ОАЭ. Их заподозрили в нарушении закона «О регулировании иностранной военной помощи». Гражданам ЮАР запрещено оказывать военную помощь иностранным государствам или участвовать в боевых действиях в иностранных армиях без разрешения властей. Позднее суд арестовал мужчин, а также ведущую государственной радиостанции SAfm Нонкулулеко Мантулу. По данным властей, она «способствовала вербовке в Вооруженные силы Российской Федерации».

В Кремле заявляли, что не располагают информацией о гражданах ЮАР, которых просят вернуть на родину из зоны боевых действий. МИД также сообщал, что у Москвы нет данных о южноафриканских гражданах, которые «якобы были направлены в Россию <...> для подготовки в качестве телохранителей, после чего оказались в зоне военной операции».

В прошлом месяце президент Кении Уильям Руто попросил украинского коллегу Владимира Зеленского об освобождении оказавшихся в зоне боевых действий кенийцев. По данным Standard, речь шла о попавших в плен к ВСУ гражданах этой страны. В Кении в итоге решили ужесточить контроль за кадровыми агентствами в связи с тем, что некоторые из них обманом заставляют кенийцев ехать в зону боевых действий.