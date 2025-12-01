Ведущую из ЮАР арестовали за попытку участия в боях на Украине

Под стражей находятся еще четверо мужчин. Их всех подозревают в оказании помощи иностранным вооруженным силам

Фото: Shutterstock

Южноафриканский суд арестовал ведущую государственного радио и четверых мужчин по подозрению в том, что они направлялись в Россию для участия в специальной военной операции на Украине, сообщает Bloomberg.

Они будут находиться под стражей до 8 декабря, тогда состоится слушание по вопросу об освобождении их под залог. Их подозревают в нарушении законов ЮАР, которые запрещают оказывать помощь иностранным вооруженным силам.

Среди арестованных — ведущая государственной радиостанции SAfm Нонкулулеко Мантула. Четверых подозреваемых задержали в аэропорту им. О.Р. Тамбо недалеко от Йоханнесбурга в пятницу, 28 ноября. Их поездкам и вербовке, как пишет агентство, способствовала женщина из Южной Африки, имя которой не называется.

Ранее в ноябре дочь экс-президента ЮАР Нкосазана Зума подала в полицию заявление против своей сестры Дудузиле Зумы-Самбудлы, обвинив ее в совершении уголовного преступления — вербовке южноафриканцев. По словам женщины, ее сестра и еще два человека обманом заставили 17 человек вступить в российскую армию.

Ранее Bloomberg связал дело дочери экс-главы ЮАР с вербовкой в зону боев на Украине. Би-би-си сообщала, что Дудузиле Зума-Самбудла оказалась под следствием по делу о государственной измене. В случае признания вины ей может грозить пожизненное заключение.

Зума-Самбудла, в свою очередь, настаивает, что была введена в заблуждение и сама оказалась жертвой. Дочь экс-президента ЮАР добавила, что действовала «добросовестно» и никогда не собиралась вербовать кого-либо для участия в боевых действиях или наемнической деятельности.

Как пишет Bloomberg, судебное разбирательство не выявило связи между делом Зумы-Самбудлы и южноафриканской ведущей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не располагает информацией насчет граждан ЮАР, которых просят вернуть на родину из зоны военных действий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отмечала, что Россия не получала от ЮАР запросов о нахождении ее граждан в зоне проведения военной операции на Украине.