Военная операция на Украине⁠,
0

Посольство заявило о фейковой вербовке иранцев в российскую армию

Сюжет
Военная операция на Украине
В Иране распространяют фальшивые письма с предложением вступить в ряды российской армии для боев на Украине, сообщило посольство и отвергло причастность Москвы к этому

Злоумышленники в Иране распространяют в интернете фальшивое письмо с предложением вступить в ряды российской армии и участвовать в боевых действиях на Украине. Об этом в телеграм-канале сообщило российское посольство в Тегеране.

Фото: russianembassytehran / Telegram
Фото: russianembassytehran / Telegram

«Иранским мужчинам в возрасте от 18 до 45 лет предлагается подписать контракт с Вооруженными силами России для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции. Заключившим контракт обещают крупные денежные выплаты», — говорится в публикации.

В диппредставительстве заверили, что любые инициативы с подобными призывами являются подделкой и носят преступный характер. Официальные российские структуры не имеют к подобному никакого отношения, подчеркнули в посольстве.

Схожие случаи происходили и в других странах. В Кении из-за сообщений об отправке граждан в российскую армию начали разрабатывать законопроект, направленный на ужесточение контроля за кадровыми агентствами. По версии властей, агентства предлагали кенийцам работу, не связанную с военными действиями, а по прибытии в Россию они подписывали контракт о добровольной службе в вооруженных силах.

В ноябре генеральное консульство России в Эрбиле (Иракский Курдистан) опровергло обвинения в причастности дипломатов к вербовке тысяч граждан Ирака или каких-либо других стран для участия в военной операции на Украине. Посол Эльбрус Кутрашев подтвердил всего несколько случаев, когда иракцы вступали в российскую армию, но они сделали это добровольно, пояснил он.

В Кении допустили ужесточение закона из-за вербовки для боев на Украине
Политика
Найроби, Кения

В том же месяце Нкосазана Зума, одна из дочерей бывшего президента ЮАР, подала в полицию заявление против своей сестры Дудузиле, обвинив ее в вербовке мужчин на военную операцию на Украине. По ее словам, мужчинам сообщали, что они едут в Россию для прохождения подготовки на должность телохранителей для последующей работы в политической партии Джейкоба Зумы «Копье нации» (uMkhonto weSizwe Party, MKP), но в итоге 17 пострадавших обманом якобы заставили вступить в российскую армию.

Действующий президент ЮАР Сирил Рамафоса поручил провести расследование по этому поводу. Наемничество или участие в боевых действиях на стороне иностранного государства в ЮАР является преступлением с 1998 года.

В вербовке в российскую армию обвиняют и ведущую радио в ЮАР Нонкулулеко Мантулу. Она находилась под арестом чуть больше недели, затем ее отпустили под залог.

Россия официально опровергла обвинения в вербовке иностранцев для участия в военной операции. В Кремле заявили, что не располагают информацией насчет граждан ЮАР, которых просят вернуть на родину из зоны военных действий.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Иран Россия посольство ВС России Военная операция на Украине
