Посольство заявило о фейковой вербовке иранцев в российскую армию
Злоумышленники в Иране распространяют в интернете фальшивое письмо с предложением вступить в ряды российской армии и участвовать в боевых действиях на Украине. Об этом в телеграм-канале сообщило российское посольство в Тегеране.
«Иранским мужчинам в возрасте от 18 до 45 лет предлагается подписать контракт с Вооруженными силами России для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции. Заключившим контракт обещают крупные денежные выплаты», — говорится в публикации.
В диппредставительстве заверили, что любые инициативы с подобными призывами являются подделкой и носят преступный характер. Официальные российские структуры не имеют к подобному никакого отношения, подчеркнули в посольстве.
Схожие случаи происходили и в других странах. В Кении из-за сообщений об отправке граждан в российскую армию начали разрабатывать законопроект, направленный на ужесточение контроля за кадровыми агентствами. По версии властей, агентства предлагали кенийцам работу, не связанную с военными действиями, а по прибытии в Россию они подписывали контракт о добровольной службе в вооруженных силах.
В ноябре генеральное консульство России в Эрбиле (Иракский Курдистан) опровергло обвинения в причастности дипломатов к вербовке тысяч граждан Ирака или каких-либо других стран для участия в военной операции на Украине. Посол Эльбрус Кутрашев подтвердил всего несколько случаев, когда иракцы вступали в российскую армию, но они сделали это добровольно, пояснил он.
В том же месяце Нкосазана Зума, одна из дочерей бывшего президента ЮАР, подала в полицию заявление против своей сестры Дудузиле, обвинив ее в вербовке мужчин на военную операцию на Украине. По ее словам, мужчинам сообщали, что они едут в Россию для прохождения подготовки на должность телохранителей для последующей работы в политической партии Джейкоба Зумы «Копье нации» (uMkhonto weSizwe Party, MKP), но в итоге 17 пострадавших обманом якобы заставили вступить в российскую армию.
Действующий президент ЮАР Сирил Рамафоса поручил провести расследование по этому поводу. Наемничество или участие в боевых действиях на стороне иностранного государства в ЮАР является преступлением с 1998 года.
В вербовке в российскую армию обвиняют и ведущую радио в ЮАР Нонкулулеко Мантулу. Она находилась под арестом чуть больше недели, затем ее отпустили под залог.
Россия официально опровергла обвинения в вербовке иностранцев для участия в военной операции. В Кремле заявили, что не располагают информацией насчет граждан ЮАР, которых просят вернуть на родину из зоны военных действий.
