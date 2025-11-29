 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В ЮАР задержали летевших в Россию граждан из-за закона о военной помощи

Летевших в Россию граждан ЮАР арестовали за нарушение закона о военной помощи
Сюжет
Военная операция на Украине
Четверо мужчин были арестованы 28 ноября в аэропорту, они следовали в Россию через ОАЭ. Их заподозрили в нарушении закона о военной помощи. Москва заявляла, что у нее нет данных о гражданах ЮАР, оказавшихся в зоне боев на Украине
Фото: Paul Saad / Shutterstock
Фото: Paul Saad / Shutterstock

В ЮАР арестовали четырех мужчин, направлявшихся в Россию, заявило элитное спецподразделение полиции страны Hawks в X.

Они были арестованы в пятницу, 28 ноября, в Международном аэропорту имени О.Р. Тамбо недалеко от Йоханнесбурга по подозрению в нарушении закона «О регулировании иностранной военной помощи». Гражданам ЮАР запрещено оказывать военную помощь иностранным государствам или участвовать в боевых действиях в иностранных армиях без разрешения властей.

По данным Hawks, подозреваемые следовали в Россию через ОАЭ. Их вывели из зоны посадки после того, как полиция аэропорта сообщила о мужчинах, направлявшихся в Россию, а затем доставили в отдел по борьбе с преступлениями против государства (CATS).

Дочь экс-главы ЮАР уволилась после скандала с вербовкой в зону боев
Политика
Дудузиле Зума-Самбудла

Предварительное расследование показало, что гражданка ЮАР, предположительно, способствовала их отъезду в Россию. Еще один подозреваемый уже вылетел туда из ЮАР.

Подозреваемые должны предстать перед судом в понедельник, 1 декабря.

В начале ноября пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья сообщил о получении властями просьбы о помощи от 17 граждан страны, которые «попали в окружение в Донбассе». По его словам, мужчин в возрасте от 20 до 39 лет «заманили присоединиться к силам наемников под предлогом выгодных трудовых контрактов». Магвенья не уточнил, к вооруженным силам какой страны они присоединились. Президент Сирил Рамафоса потребовал провести расследование обстоятельств вербовки молодых людей, власти также работают над возвращением их домой, рассказал пресс-секретарь. На днях The Guardian писала, что член национальной ассамблеи и дочь бывшего президента ЮАР Дудузиле Зума-Самбудла сложила мандат депутата после обвинений в вербовке 17 южноафриканцев в зону боевых действий на Украине.

Иордания обратилась к России из-за своих подданных, попавших в армию
Политика
Фуад Аль-Маджали

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о гражданах ЮАР, которых просят вернуть на родину из зоны боевых действий. «Никакой информацией вообще не владею. Я первый раз об этом слышу», — сказал Песков. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также утверждает, что у Москвы нет данных о южноафриканских гражданах, которые «якобы были направлены в Россию <...> для подготовки в качестве телохранителей, после чего оказались в зоне военной операции». По ее словам, российская сторона не получала запросов от ЮАР.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Елена Чернышова
ЮАР арест Россия военная помощь конфликт на Украине
Материалы по теме
Дочь экс-главы ЮАР рассказала, как ездила в Россию на военную тренировку
Политика
Дочь экс-главы ЮАР обвинила сестру в вербовке в зону боев на Украине
Политика
Кения сообщила о запросах родственников об участии кенийцев в боях с ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 20:44 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 20:44
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть ПСЖ Спорт, 20:57
На южном участке оранжевой ветки метро снизили скорость для проверки Город, 20:56
Как понять реальную доходность инвестиций с учетом инфляции РБК и ПСБ, 20:51
Собака устроила взрыв в квартире в Новосибирске. Видео Общество, 20:48
Умер Том Стоппард Общество, 20:38
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Макрон и Зеленский встретятся в Париже Политика, 20:19
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на первом этапе Кубка мира Спорт, 20:11
В ЮАР задержали летевших в Россию граждан из-за закона о военной помощи Политика, 20:07
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Ермак заявил, что Зеленский останется его другом Политика, 19:41