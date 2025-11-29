В ЮАР задержали летевших в Россию граждан из-за закона о военной помощи
В ЮАР арестовали четырех мужчин, направлявшихся в Россию, заявило элитное спецподразделение полиции страны Hawks в X.
Они были арестованы в пятницу, 28 ноября, в Международном аэропорту имени О.Р. Тамбо недалеко от Йоханнесбурга по подозрению в нарушении закона «О регулировании иностранной военной помощи». Гражданам ЮАР запрещено оказывать военную помощь иностранным государствам или участвовать в боевых действиях в иностранных армиях без разрешения властей.
По данным Hawks, подозреваемые следовали в Россию через ОАЭ. Их вывели из зоны посадки после того, как полиция аэропорта сообщила о мужчинах, направлявшихся в Россию, а затем доставили в отдел по борьбе с преступлениями против государства (CATS).
Предварительное расследование показало, что гражданка ЮАР, предположительно, способствовала их отъезду в Россию. Еще один подозреваемый уже вылетел туда из ЮАР.
Подозреваемые должны предстать перед судом в понедельник, 1 декабря.
В начале ноября пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья сообщил о получении властями просьбы о помощи от 17 граждан страны, которые «попали в окружение в Донбассе». По его словам, мужчин в возрасте от 20 до 39 лет «заманили присоединиться к силам наемников под предлогом выгодных трудовых контрактов». Магвенья не уточнил, к вооруженным силам какой страны они присоединились. Президент Сирил Рамафоса потребовал провести расследование обстоятельств вербовки молодых людей, власти также работают над возвращением их домой, рассказал пресс-секретарь. На днях The Guardian писала, что член национальной ассамблеи и дочь бывшего президента ЮАР Дудузиле Зума-Самбудла сложила мандат депутата после обвинений в вербовке 17 южноафриканцев в зону боевых действий на Украине.
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о гражданах ЮАР, которых просят вернуть на родину из зоны боевых действий. «Никакой информацией вообще не владею. Я первый раз об этом слышу», — сказал Песков. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также утверждает, что у Москвы нет данных о южноафриканских гражданах, которые «якобы были направлены в Россию <...> для подготовки в качестве телохранителей, после чего оказались в зоне военной операции». По ее словам, российская сторона не получала запросов от ЮАР.
