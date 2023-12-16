Полянский заявил об упущенном Киевом шансе на выгодное мирное соглашение

Полянский считает, что любое возможное соглашение с Украиной «будет отражать ее капитуляцию». Москва и Киев считают неприемлемыми выдвигаемые другой стороной условия для переговоров

Дмитрий Полянский (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Украина упустила шанс заключить мирное соглашение на выгодных для себя условиях, и теперь «любая возможная сделка будет отражать ее капитуляцию», такое мнение в соцсети X (бывшая Twitter) высказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Ранее на этой неделе президент Владимир Путин заявил, что мир на Украине будет достигнут, когда Россия достигнет своих целей. В их числе он назвал «денацификацию, демилитаризацию и нейтральный статус» соседней страны.

По словам Путина, в ходе переговоров в Стамбуле весной 2022 года стороны согласовали «определенные параметры» о демилитаризации, но «потом это выбросили, в печку эти договоренности». «Есть и другие возможности или договориться, или решить силовым путем. Вот к этому и будем стремиться», — добавил он.

Власти Украины называют условием для начала переговоров возвращение к границам 1991 года и отвод к ним российских войск. Российская сторона отвергает мирные инициативы, которые бы не учитывали ее суверенитет над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями. И Москва, и Киев считают неприемлемыми выдвигаемые другой стороной условия. Российская сторона при этом не раз говорила, что в отличие от Киева никогда не отказывалась от диалога, и для начала Украине нужно отменить декрет о запрете переговоров.

В ноябре начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов допустил, что стороны могут так и не подписать мирный договор, и в качестве примера сослался на отношения России и Японии, которые не заключили соглашение после Второй мировой войны. Президент Владимир Зеленский позднее заявил, что Украина не может позволить себе заморозку конфликта с Россией, его надо завершить.