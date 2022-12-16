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Глава МИД Австрии не поверил в скорые переговоры Москвы и Киева

Глава МИД Австрии Шалленберг не увидел перспектив для скорых переговоров Москвы и Киева
Переговоры между Москвой и Киевом вряд ли возможны в ближайшее время, но нужно сохранить возможности для диалога, так как «мир никогда не достигается на поле боя», заявил глава МИД Австрии Шалленберг
Александр Шалленберг
Александр Шалленберг (Фото: Ulrich Kettner / imago-images.de / Global Look Press)

Россия и Украина в ближайшее время вряд ли приступят к переговорам, считает глава МИД Австрии Александр Шалленберг. Министр заявил газете Politico, что пока не видит для этого никаких перспектив.

Тем не менее, сказал Шалленберг, важно сохранить возможности для диалога двух стран. «В конце концов, мир никогда не достигается на поле боя. Это делается за столом переговоров», — подчеркнул он.

Как пишет Politico, тема потенциальных переговоров Москвы и Киева обсуждается в последние несколько недель, этому поспособствовало заявление президента США Джо Байдена о готовности обсудить урегулирование на Украине с российским президентом Владимиром Путиным. На фоне проходящего в Брюсселе саммита ЕС «появились слухи», что некоторые европейские лидеры могут призвать Киев начать диалог с Москвой, особенно с учетом роста цен на энергоносители и истощения запасов оружия для Украины. Однако политики и эксперты, опрошенные изданием, считают, что сейчас возобновление переговоров маловероятно.

«До меня доходят слухи о возможных мирных переговорах. Но они создаются не в Украине и не в России», — заявил ранее на этой неделе президент Литвы Гитанас Науседа. По его мнению, Москва «не настроена и не готова» к диалогу. Politico также цитирует генсека НАТО Йенса Столтенберга, по мнению которого Россия стремится «заморозить» конфликт, а боевые действия могут возобновиться весной следующего года. Похожую точку зрения ранее высказывал президент Украины Владимир Зеленский.

Переговоры между Москвой и Киевом не идут с весны. Россия ранее не раз говорила, что готова к их возобновлению, но не видит аналогичного желания Украины. В сентябре Путин на церемонии подписания договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей призвал Киев «немедленно прекратить огонь» и вернуться за стол переговоров, но подчеркнул, что статус этих регионов обсуждаться не будет. Украина после этого отказалась от переговоров с Россией до тех пор, пока страну возглавляет Путин. Позже Зеленский заявил, что Киев допускает диалог с Москвой, «которая действительно готова к миру».

6 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва не видит перспектив каких-то переговоров по Украине.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
переговоры Австрия Украина Военная операция на Украине
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