Медведев назвал законные военные цели

Дмитрий Медведев усомнился в заявлениях НАТО о том, что блок не воюет с Россией

Среди таких целей зампред Совбеза перечислил войска противника, вооружения и объекты, в том числе союзников противника

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале перечислил законные военные цели.

Таковыми являются:

любые действующие войска противника;

любая военная и вспомогательная техника;

любые военные объекты, а также гражданская инфраструктура, «способствующая достижению военных целей», в частности мосты, станции, дороги, объекты энергетики, заводы и мастерские, «хотя бы частично исполняющие военные заказы»;

военно-политическое руководство страны-противника;

вооруженные силы вступивших в войну союзников противника и расположенные на их территории объекты.

При этом Медведев задался вопросом, можно ли «гибридную войну, де-факто объявленную нашей стране НАТО», расценивать как вступление альянса в войну против России, а поставки вооружений на Украину — нападением на Россию.

«Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что все иначе», — заключил замглавы Совбеза.

В конце ноября Медведев предлагал НАТО «покаяться перед человечеством». По его мнению, альянс должен быть распущен «как преступное образование».

Еще весной глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что натовские страны, поставляя на Украину вооружения, фактически вступают в «прокси-войну» с Россией. «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — утверждал он.

Российская сторона неоднократно называла законной целью поставляемое на Украину оружие. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел таковой американские зенитные ракетные комплексы Patriot в случае их поставок Киеву. О том, что администрация президента США Джо Байдена завершает подготовку к отправке на Украину комплексов Patriot, сообщал в середине декабря телеканал CNN. «Но я не стал бы пока комментировать, потому что это все сообщения СМИ. В наше время сообщения СМИ — вещь ненадежная», — указал при этом Песков.

В Белом доме заверили, что не хотят конфронтации с Россией, назвав целью Вашингтона мирное урегулирование на Украине. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что перерастания конфликта на Украине в большую войну между альянсом и Россией удастся избежать, несмотря на его опасения, что военные действия на Украине могут выйти из-под контроля.