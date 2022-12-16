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Медведев назвал законные военные цели

Дмитрий Медведев усомнился в заявлениях НАТО о том, что блок не воюет с Россией
Среди таких целей зампред Совбеза перечислил войска противника, вооружения и объекты, в том числе союзников противника
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале перечислил законные военные цели.

Таковыми являются:

  • любые действующие войска противника;
  • любая военная и вспомогательная техника;
  • любые военные объекты, а также гражданская инфраструктура, «способствующая достижению военных целей», в частности мосты, станции, дороги, объекты энергетики, заводы и мастерские, «хотя бы частично исполняющие военные заказы»;
  • военно-политическое руководство страны-противника;
  • вооруженные силы вступивших в войну союзников противника и расположенные на их территории объекты.

При этом Медведев задался вопросом, можно ли «гибридную войну, де-факто объявленную нашей стране НАТО», расценивать как вступление альянса в войну против России, а поставки вооружений на Украину — нападением на Россию.

«Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что все иначе», — заключил замглавы Совбеза.

В конце ноября Медведев предлагал НАТО «покаяться перед человечеством». По его мнению, альянс должен быть распущен «как преступное образование».

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Еще весной глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что натовские страны, поставляя на Украину вооружения, фактически вступают в «прокси-войну» с Россией. «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — утверждал он.

Российская сторона неоднократно называла законной целью поставляемое на Украину оружие. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел таковой американские зенитные ракетные комплексы Patriot в случае их поставок Киеву. О том, что администрация президента США Джо Байдена завершает подготовку к отправке на Украину комплексов Patriot, сообщал в середине декабря телеканал CNN. «Но я не стал бы пока комментировать, потому что это все сообщения СМИ. В наше время сообщения СМИ — вещь ненадежная», — указал при этом Песков.

В Белом доме заверили, что не хотят конфронтации с Россией, назвав целью Вашингтона мирное урегулирование на Украине. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что перерастания конфликта на Украине в большую войну между альянсом и Россией удастся избежать, несмотря на его опасения, что военные действия на Украине могут выйти из-под контроля.

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Теги
Елена Чернышова
Дмитрий Медведев НАТО
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