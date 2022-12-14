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Пентагон опроверг противоправное использование оружия на Украине

Министерство обороны США не обладает достоверными сведениями о направлении оружия и военной техники, поставляемых Украине, на черный рынок. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«В данный момент мы не располагаем информацией, достоверной информацией, которая бы указывала на какое-либо отклонение передаваемого Украине содействия на незаконные цели», — сказал Райдер.

В начале декабря прошло заседание ООН по поставкам оружия на Украину. Постпред России Василий Небензя заявил, что Украину «бесконтрольно накачивают оружием». Это становится глобальной проблемой, поскольку вооружение попадает «в руки бандитов и террористов различных мастей не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, и в Африке», говорил дипломат. Президент Нигерии Мохаммаду Бухари, по словам Небензи, подтвердил, что конфликт на Украине служит основным источником оружия для террористов в районе бассейна озера Чад.

В ООН в ответ призвали избегать попадания оружия, поставляемого Украине, третьим сторонам. В организации обратили внимание,  что страны должны препятствовать перенаправлению поставляемого ими оружия и боеприпасов, чтобы не разжигать конфликт. Это позволит избежать появления угроз безопасности в регионе и за его пределами.

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