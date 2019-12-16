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Новый глава ЕАО — РБК: «У меня нет волшебной бороды, как у Хоттабыча»
В четверг, 12 декабря, президент назначил временным главой Еврейской автономной области 50-летнего сенатора Ростислава Гольдштейна. Он рассказал РБК, как и с кем намерен поднимать депрессивный регион и готов ли идти на выборы
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн в субботу прибыл в регион. Президентский указ о его назначении вместо Александра Левинталя был подписан в четверг, 12 декабря.

Новый глава региона обсудил с РБК проблемы мусорной реформы, свои договоренности с президентом и планы по выводу депрессивного региона из разряда дотационных.

— Когда вы узнали о своем назначении? Сомневались, принимать ли предложение?

— О моем назначении мне стало известно вечером в среду, 11 декабря. Что касается сомнений... я давно работаю в системе государственного управления. Поэтому воспринимаю данное назначение как высокое доверие, и такое доверие — это двойная ответственность. Конечно, в данной ситуации начинаешь заново переоценивать себя, свои силы и возможности — справишься или нет. Я считаю, что знаю регион достаточно глубоко, и уверен, что его потенциал просто не раскрыт. Когда мы разговаривали с Владимиром Владимировичем [Путиным], мы договорились, что в течение ближайших шести месяцев разработаем программу комплексного развития ЕАО, выхода из кризиса, который сегодня сложился в области. По прошествии полугода мы представим эту программу президенту, согласуем ее и будем реализовывать.

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— А с предыдущим главой региона вы на связи? Планируете ли выдвинуть его в Совет Федерации?

— Разумеется, мы на связи. Последние четыре года я был представителем от органа исполнительной власти ЕАО в Совете Федерации, все эти годы с Александром Борисовичем [Левинталем] мы плотно, конструктивно работали. Что касается выдвижения, то об этом пока рано говорить. Думаю, уже непосредственно в регионе мы с ним обсудим этот и многие другие вопросы. Что касается наследия Александра Левинталя в регионе, то сделано немало разумного, полезного, но этому нужно придать динамичное ускорение и немного скорректировать.

— Планируете привезти с собой в регион новую команду?

— Я считаю, что нет команд «старых» и «новых». Готовность людей работать 24/7, профессионально и энергично — вот главный критерий.

— А на выборы планируете идти? Если да, то от партии ли?

— Об этом еще рано говорить. Будем решать вопросы по мере их поступления. Это будет зависеть от оценки моей работы руководством страны и в первую очередь людьми. Буду справляться с задачами, поручат идти дальше — пойду. Не буду справлять — ну что же...

— Совсем недавно премьер критиковал регионы ДФО за невыполнение мусорной реформы. В ЕАО реформа вообще была остановлена по решению Федеральной антимонопольной службы. Как планируете эту проблему решать?

— Мусорную реформу нужно реализовывать, все инструменты для этого есть. По прибытии на территорию обращу на это самое пристальное внимание. Думаю, не в одночасье, но все-таки эта проблема будет снята.

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Мусорные проблемы

В начале декабря премьер-министр Дмитрий Медведев назвал критической ситуацию с мусорной реформой в ряде регионов, в том числе в ЕАО, и потребовал объяснений от местных властей. В Минприроды область назвали в числе регионов, которые рискуют сорвать мусорную реформу.

Для успешного перехода на новую систему необходимо разработать территориальные схемы обращения с ТКО и выбрать региональных операторов, которые станут обеспечивать управление отходами, пояснили в министерстве.

В ноябре ЕАО попала в пятерку — регионов аутсайдеров кремлевского рейтинга по уровню доверия губернаторам наравне с Архангельской, Иркутской областью, Коми и Красноярским краем.

— ЕАО называют одним из самых депрессивных регионов. Как решить эту проблему и привлечь инвесторов?

— Есть замкнутый круг: нет инфраструктуры — нет инвесторов. Нет инвесторов — нет инфраструктуры. Мне удалось достичь некоторых договоренностей. Например, сегодня состоялась встреча с Country Garden Group, которая входит в рейтинг 500 крупнейших компаний мира и специализируется на развитии сельского хозяйства, занимается комплексным развитием сельскохозяйственных территорий. Если переговоры будут продолжаться удачно, мы привлечем первые инвестиции. В следующий четверг запланированы переговоры с инвестором, который намерен развивать на территории производство медицинского оборудования. В целом ресурсов и в стране, и в мире очень много, с ними нужно просто уметь работать — и уметь работать не только губернатору, а всей его команде. Важно понимать, что территория остается неизменной, меняется только ментальность восприятия территории. Как только начнем воспринимать область не как медвежий угол, а как точку благополучия и роста — люди перестанут уезжать и считать себя брошенными на задворках России.

Мнение правительства

После назначения Ростислава Гольдштейна главой ЕАО вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что новому главе области нужно прежде всего сбалансировать бюджет, ликвидировать дефицит топлива и покончить с проблемами при выплате зарплат. «Новый глава региона должен начать работу без долгов предыдущего. Нужно улучшать социальную инфраструктуру: состояние школ и больниц там плохое. И наконец, нужно использовать уже существующие меры поддержки экономики и придумать новые», — подчеркнул Трутнев. Он напомнил, что по уровню жизни среди регионов Дальневосточного федерального округа ЕАО сегодня находится на нижних позициях.

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— Есть вариант, что регион перестанет быть реципиентом?

— Если получится все, что запланировали, — да, мы обязаны стать успешными, но это не может произойти в одночасье. У меня нет волшебной палочки или волшебной бороды, как у старика Хоттабыча, чтобы дернул волосок — и все случилось. Даже если у тебя есть потенциальный инвестор и есть деньги, все необходимые составляющие, у тебя всегда не будет хватать времени. Это достаточно продолжительная история, потому что она зависит от огромного количества факторов. Это работа не на один и не на два года. Но позитивную динамику мы построим.

— А семью планируете перевезти в Биробиджан?

— В ближайшие полтора года, скорее всего, они будут в ЕАО наездами, потому что у меня совсем недавно родилась внучка. А дальше, конечно, посмотрим.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: Еврейская автономная область, инвестор, Биробиджан
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