Экс-кандидат в президенты Сурайкин поборется за пост главы Приморья

За пост губернатора Приморья собирается побороться бывший кандидат в президенты, лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. КПРФ тем временем не стала выдвигать своего кандидата

Максим Сурайкин (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости )

Региональное отделение «Коммунисты России» выдвинуло кандидатом на выборы губернатора Приморского края бывшего кандидата в президенты, председателя Центрального комитета партии Максима Сурайкина. Об этом сообщил заместитель председателя законодательного собрания Ульяновской области Виталий Либанов, передает «РИА Новости».



Заседание отделения партии прошло в субботу, 3 ноября. По его словам, Сурайкина выдвинули единогласно. Либанов также сообщил, что в краевую избирательную комиссию кандидат от партии «Коммунисты России» подал документы для участия в выборах.

В свою очередь, приморское отделение КПРФ отказалось выдвигать своего кандидата заявил представитель партии, передает ТАСС. «Партия приняла такое решение — не выдвигать кандидата на выборы губернатора в декабре», — сказал он.

В середине сентября в Приморском крае прошел второй тур выборов на пост губернатора. В них приняли участие кандидат от «Единой России», бывший врио губернатора Андрей Тарасенко и представитель КПРФ Андрей Ищенко. После обработки 97% бюллетеней, лидировал Ищенко с 50,37% голосами, а Тарасенко было 47%. Однако после подсчета 99% протоколов врио губернатора обогнал соперника с 49%. Обе стороны обвинили друг друга в нарушениях.

Избирательная комиссия Приморья решила 20 сентября отменить итоги выборов.



Повторные выборы губернатора пройдут в Приморском крае 16 декабря. Приморская избирательная комиссия сообщила, что документы для участия в них кандидаты могут подавать до 18 ноября. Представитель краевого избиркома Роман Охотников 26 октября сообщал, что комиссия приняла документы от 12 кандидатов. В том числе, свои кандидатуры предложили врио главы региона Олег Кожемяко, который зарегистрировался в качестве самовыдвиженца, кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко, кандидат от Партии роста Алексей Тимченко и представитель «Зеленых» Олег Митволь.

На президентских выборах в 2018 году Сурайкин занял седьмое место, получив 0,68% голосов.