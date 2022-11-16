Зеленский заявил об отсутствии предложений по переговорам от России

Москва не выходила на контакт с Киевом по вопросу возможности мирных переговоров, утверждает украинский президент. Российские власти заявляли о готовности к переговорам, но называли условия Украины неприемлемыми

Владимир Зеленский (Фото: Офис Президента Украины)

Россия не обращалась к Киеву ни с какими предложениями по мирным переговорам, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Reuters.

«Они не общаются с нами», — сказал Зеленский.

Накануне, 15 ноября, газета Politico сообщила, что Госдепартамент США пытается заложить основу для возможного диалога между Москвой и Киевом, однако усилия американских чиновников наталкиваются на сопротивление украинской стороны. В частности, приложить усилия для переговоров Москвы и Киева призывает глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

К мирным переговорам России и Украины призывают и другие страны. 14 ноября вернуться за стол переговоров предложил французский лидер Эмманюэль Макрон, однако при этом он подчеркнул, что диалог должен вестись на условиях Киева.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью отказался от диалога с Россией, указав, что он будет возможен только в случае смены президента страны. Он уточнил 10 ноября, что «не закрывал дверь» для переговоров с Москвой, но, по его словам, Украина будет разговаривать только с той Россией, «которая действительно будет готова к миру». Украина выдвигает ряд условий для переговоров — среди них вывод российских войск с занятых территорий, возмещение нанесенного ущерба и создание международного трибунала.

Российские власти неоднократно заявляли, что не отказываются от диалога с Киевом, но условия для этих переговоров отсутствуют. Президент России Владимир Путин ранее призвал Киев вернуться за стол переговоров, которые не ведутся с весны, но при этом он подчеркивал, что статус четырех регионов, вошедших в состав России, обсуждаться не будет, поскольку их жители сделали свой однозначный выбор на референдумах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 11 ноября заявил, что достижение целей спецоперации возможно не только военным путем, но и через переговоры, однако перспектив этого пока нет. «Мирные переговоры с учетом позиции украинской стороны невозможны», — пояснил он.