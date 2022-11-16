Иванка Трамп отказалась участвовать в избирательной кампании отца

Трамп попросил Иванку присоединиться к его предвыборной команде и участвовать в кампании, как это было в 2016 году. Однако дочь бывшего американского лидера отказалась, заявив, что выбирает семью

Иванка Трамп и Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Бизнесвумен и дочь 45-го президента США Дональда Трампа Иванка не намерена принимать участие в новой президентской избирательной кампании отца. Об этом она заявила в интервью новостному порталу Fox News Digital.

«Я очень люблю отца. Но на этот раз я решила отдать приоритет моим маленьким детям и личной, семейной жизни. Я всегда буду любить и поддерживать отца, но вне политической арены», — сказала Иванка, которая была советником Трампа во время его президентства.

Во время первой кампании Трампа в 2016 году Иванка часто выступала на мероприятиях и митингах в поддержку отца, а после его победы на выборах работала в администрации США советником на общественных началах. Супруг Иванки Джаред Кушнер занимал в администрации президента должность старшего советника.

Работа в администрации зятя и дочери Трампа вызывала критику в СМИ. В частности, сообщалось, что Иванка принимала участие в обсуждении решений в области безопасности и повлияла на президента при принятии решения об ударе по Сирии. В 2018 году издание New York Times обвинило Кушнера в неуплате в течение нескольких лет налога на прибыль или в отчислении недостаточных сумм налога.

О том, что Трамп просил дочь и Кушнера присоединиться к его предвыборной команде на предстоящих в 2024 году выборах президента, сообщил 14 ноября со ссылкой на собственные источники таблоид New York Post. Однако и Иванка, и ее супруг не соглашались на просьбы, говоря, что «обожглись» на работе в Вашингтоне в прошлый раз.

Сам Трамп заявил о намерении баллотироваться на пост президента на следующих выборах 16 ноября, объяснив это намерением «снова сделать Америку великой». Такой же лозунг он использовал в своей президентской кампании 2016 года. Представители Трампа подали в Федеральную избирательную комиссию документы для участия в выборах.

4 ноября действующий президент Джо Байден заявил, что будет баллотироваться на второй президентский срок. Ранее он заявлял, что уверен в победе над Трампом в 2024 году.