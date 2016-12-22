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NYT рассказала о неуплате зятем Трампа подоходного налога годами
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NYT рассказала о неуплате зятем Трампа подоходного налога годами
Политика, 22:07
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NYT рассказала о неуплате зятем Трампа подоходного налога годами
Компания Джареда Кушнера, по информации газеты, воспользовалась схемой, которая позволила ей минимизировать расходы. Благодаря ей, по оценкам экспертов, родственник Трампа не выплачивал налог на прибыль от пяти до трех лет
Джаред Кушнер (Фото: Leah Millis / Reuters)

Старший советник президента США Дональда Трампа и по совместительству его зять Джаред Кушнер, скорее всего, либо не платил налог на прибыль, либо выплачивал на его покрытие недостаточные суммы на протяжении нескольких лет, с 2009-го по 2016 год, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на конфиденциальные финансовые документы, с которыми ей удалось ознакомиться.

За последнее десятилетие семейная фирма Кушнера, как отмечает издание, — доставшийся ему от отца девелопер недвижимости в Нью-Йоркской агломерации Kushner Companies LLC — потратила миллиарды долларов на покупку недвижимости. Личные инвестиции зятя Трампа в акции также взлетели, а капитал советника президента, по данным газеты, увеличился в пять раз почти до $324 млн.

Тем не менее в документах Kushner Companies, как указывает NYT, содержатся данные о низких налоговых счетах. Подобные бумаги, по информации издания, могли стать результатом того, что семейная компания Кушнера прибегла к «распространенной схеме, которая позволила ей минимизировать налоговые выплаты». В документах, по данным издания, год за годом создавалась видимость, что компания теряет миллионы долларов. Однако фактически бизнес Кушнера, как выяснила NYT, не терял денег, и все убытки были только на бумаге. Потери в компании обуславливали амортизацией — налоговой выгодой, которая позволяет инвесторам по недвижимости ежегодно вычитать часть стоимости своих зданий из их налогооблагаемого дохода.

Например, в 2015 году Кушнер, как отмечает газета, заработал $1,7 млн. В эту сумму входили его зарплата и прибыль от инвестиций. Однако эти доходы, по информации NYT, были покрыты убытками в размере $8,3 млн. В основном, согласно финансовым документам, это произошло из-за «значительной амортизации» недвижимости компании Кушнера​, замечает издание. При этом ничего в документах не свидетельствует о том, что зять Трампа или его компания нарушили закон, подчеркивает газета, поясняя, что теоретически обеспечение амортизации должно защищать девелоперов от уничтожения их инвестиций в здания из-за износа. Закон, как уточняет газета, предполагает, что стоимость зданий снижается каждый год, в то время, как на самом деле эти помещения часто приносят доход. Такая гибкость законодательства, как замечает газета, позволяет инвесторам в недвижимость самим определять свои собственные налоговые счета.

Представитель адвоката Кушнера, комментируя полученные NYT документы, как передает издание, заверил, что советник президента США «уплатил все налоги».

При этом тринадцать бухгалтеров по налогам и юристов, включая налогового чиновника Дж. Ричарда Харви, который работал в администрации Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, которые также ознакомились с документами, сообщили изданию, что официальные бумаги свидетельсвуют: Кушнер, похоже, практически не платил федеральных подоходных налогов. Харви, исходя из документов, предложил, что, согласно им, зять президента США не уплачивал налоги по меньшей мере пяти из последних восьми лет.​ Другие эксперты предположили, что Кушнер, скорее всего, не выплатил большую сумму налогов за три года.​

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Дональд Трамп , Джаред Кушнер
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