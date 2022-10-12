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Байден заявил об уверенности в победе над Трампом на выборах президента

Экс-президент США Дональд Трамп вновь проиграет выборы действующему главе государства Джо Байдену, если они баллотируются на пост президента в 2024 году. Об этом заявил сам Байден в интервью телеканалу CNN.

«Я верю, что смогу снова победить Дональда Трампа», — ответил он на соответствующий вопрос.

При этом глава государства сказал, что пока не принял решение об участии в выборах. Президент заверил, что определится с этим после выборов в конгресс.

Выборы в обе палаты американского конгресса состоятся 8 ноября. После голосования в сенате сменится треть конгрессменов, а в палате представителей — весь состав. Сейчас обе палаты контролируют демократы.

Байден представляет Демократическую партию США, а Трамп — Республиканскую. Оба политика боролись за пост президента в 2020 году, но Трамп проиграл выборы с 232 голосами выборщиков против 302 у Байдена. Для победы требовалось набрать 270 голосов.

Трамп не признал поражение и пытался оспорить итоги выборов в судебном порядке. Однако Верховный суд США отклонил иск бывшего президента о пересмотре итогов голосования.

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Тогда, 6 января 2021 года, сторонники Трампа ворвались в здание конгресса США, где проходило заседание по утверждению результатов президентских выборов. Они прорвались через оцепление, захватили Капитолий и сорвали заседание. Протестующих удалось выгнать из здания спустя несколько часов. В ходе столкновений погибли пять человек. Впоследствии участники беспорядков получали реальные сроки.

Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к штурму. Руководство Twitter, Facebook и Instagram (последние две соцсети и материнская компания Meta признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена) заблокировало аккаунты экс-президента, так как усмотрело в опубликованных незадолго до штурма постах угрозу подстрекательства к насилию. Спустя полтора года Комитет по расследованию событий у Капитолия пришел к выводу, что Трамп пытался сфальсифицировать результаты выборов и оспорить победу Байдена.

Теги
Джо Байден Дональд Трамп президентские выборы США
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