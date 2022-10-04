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Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден заявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок
Ранее Байден не исключал свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году, однако от прямых заявлений уходил
Фото: Samuel Corum / POOL / ТАСС
Фото: Samuel Corum / POOL / ТАСС

Президент Джо Байден в беседе с преподобным Элом Шарптоном заявил, что будет баллотироваться на второй президентский срок. Об этом сообщает корреспондент телеканала CNBS.

«Я собираюсь сделать это снова», — сказал Байден, имея ввиду новый президентский срок. Белый дом пока не прокомментировал эту информацию.

В последние месяцы президент США уклонялся от прямых заявлений, относительно второго срока. «Мое намерение — вновь баллотироваться, но это только намерение. Что касается твердого решения, что я буду вновь баллотироваться, еще посмотрим», — говорил Байден в середине сентября.

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Фото: JIM LO SCALZO / EPA / ТАСС

В апреле The Hill сообщал, что Байден «ясно дает всем понять», что намерен идти на выборы 2024 года. По данным источника издания, он обсуждал это с экс-президентом Бараком Обамой. В Белом доме позже подтвердили эти планы. В июне The New York Times написала, что некоторые демократы не уверены в том, что Байден сможет добиться победы, в том числе из-за рейтинга одобрения президента. В то же время многие сторонники Демпартии отвергли предположения о том, что «любой другой демократ добьется большего успеха», чем Байден.

Экс-президент США Дональд Трамп долгое время отказывался признавать поражение на выборах 2020 года и не раз допускал, что примет участие в следующих. В июле он заявил, что принял решение по поводу выборов, но не стал раскрывать его, указав, что сделает это до или после промежуточных выборов. Обыски, которые прошли 8 августа в поместье Трампа Мар-а-Лаго, он связал с попыткой помешать ему баллотироваться.

По данным опроса Yahoo News-YouGov, проведенного в конце июля — начале августа среди 1,5 тыс. совершеннолетних американцев, более трети респондентов сочли выдвижение Байдена и Трампа на второй срок «худшим, что может случиться» со страной.

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