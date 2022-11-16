Трамп пообещал реформу избирательной системы в случае победы на выборах

Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал изменить избирательную систему в стране в случае победы на президентских выборах в 2024 году, передает CNBC.

Трамп сказал, что потребует изменить список избирательных ограничений, вернет только бумажные бюллетени, разрешит избирателям голосовать один день, а также введет обязательное удостоверение личности с фотографией для доступа к голосованию. Также он вернет правило, что «все голоса подсчитываются в ночь выборов».

«Я это сделаю. Это очень личная работа для меня, я принимаю это очень близко к сердцу», — подчеркнул Трамп.

Во время выступления в Белом доме после проигрыша президентских выборов США в 2020 году Трамп заявил, что выиграл, но при подсчете голосов наблюдается «коррупция и мошенничество». В частности, в мошенничестве он обвинил замедленный подсчет голосов из-за отправки бюллетеней по почте. Он выступил за то, чтобы не учитывать их, если они пришли после выборов.

В США существует устройство для маркировки бюллетеней (BMD) — аппарат, используемый избирателями для записи голосов в физических бюллетенях. Устройство не хранит и не подсчитывает голоса, но позволяет избирателю записывать их в бюллетени, которые хранятся и подсчитываются в другом месте. Также в США применяется электронное голосование. Все это Трамп намерен заменить на исключительно «бумажное» голосование.

Ранее Дональд Трамп заявил, что будет участвовать в выборах американского лидера в 2024 году. Он пообещал «снова сделать Америку великой». Его представители подали документы для участия в выборах в Федеральную избирательную комиссию.

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Дональд Трамп был президентом США с 2017 по 2020 год. В январе 2020-го он проиграл нынешнему президенту, демократу Джо Байдену. Трамп не признал поражение и пытался оспорить итоги выборов, но Верховный суд США отклонил его иск о пересмотре итогов.

В начале октября Байден заявил о своей уверенности в победе на выборах в 2024 году. При этом он пока что не принял решение об участии в выборах, но заверил, что определится с этим после выборов в конгресс.

Промежуточные выборы в конгресс прошли 8 ноября. Согласно последним данным CNN, из 435 мест в палате представителей демократы получили 207, республиканцы — 217. Чтобы получить большинство, нужно иметь 218 мест.

Сенат же будут контролировать демократы. В верхнюю палату конгресса войдут 50 представителей этой партии и 49 республиканцев. Для контроля демократам требуется половина мест вместо 51 для Республиканской партии, поскольку еще один мандат принадлежит президенту сената — вице-президенту США Камале Харрис, являющейся также членом Демократической партии.