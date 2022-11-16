Медведев связал падение ракеты в Польше с риском начала мировой войны

Запад ведет гибридную войну против России, и эти действия повышают вероятность мировой войны, считает он. В результате падения ракет в польском селе погибли два человека. Москва заявляет о непричастности к случившемуся

Полицейские на месте взрыва в Пшеводове (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

История с «украинским ракетным ударом по польской ферме» доказывает, что Запад «своей гибридной войной с Россией» повышает вероятность мировой войны, написал в Twitter зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

15 ноября по территории Украины был нанесен массированный удар. Представитель украинских ВВС Юрий Игнат заявил, что было выпущено около 100 ракет. Вечером того же дня польское Radio ZET сообщило, что ракеты упали в селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной. Произошли взрывы на зерносушилке, погибли два человека. Как указало издание Lublin112, на найденных осколках ракет нет маркировки.

Польский премьер Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание Комитета по национальной безопасности. МИД Польши вызвал российского посла. Президент Анджей Дуда отметил, что Варшава пока точно не знает, чьи ракеты упали в польском селе.

Минобороны России назвало сообщения о падении «российских» ракет в Польше «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки». В ведомстве заявили, что не наносили ударов вблизи украинско-польской границы, а обломки ракет на распространяемых в СМИ фото не имеют отношения к российским средствам поражения.

По словам зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, факты все отчетливее указывают на непричастность Москвы к попаданию ракет на территорию Польши. «Еще один факт — немедленная истерика киевского режима и призывы наказать Россию. С готовностью подхваченная давно уже обезумевшими от русофобии поляками. То есть налицо попытка спровоцировать прямое военное столкновение НАТО и России со всеми вытекающими для всего мира последствиями», — заявил Полянский.

Президент США Джо Байден сказал, что, по предварительной информации, ракеты в сторону Польши выпустили не из России. Associated Press писало, что их, вероятно, запустили Вооруженные силы Украины, чтобы сбить российские ракеты.