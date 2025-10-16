Зеленский обсудит с Трампом усиление давления на Россию

Зеленский сказал, что 16 октября и на предстоящей встрече в Вашингтоне обсудит с Трампом «давление санкциями» и «давление дальнобойностью». Москва считает ограничения незаконными, а Путин подчеркивал, что Tomahawk будут сбивать

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что намерен обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом усиление давления на Россию. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале в преддверии встречи с республиканцем.

Зеленский выступил с заявлением после того, как украинские власти сообщили об атаках на энергетическую инфраструктуру страны. Минобороны России подтвердило массированный удар по объектам газовой энергетической структуры Украины. В нем были задействованы ракеты «Кинжал» и беспилотники.

По его мнению, помочь Украине могут «сильные решения», которые зависят от США, Европы и других влиятельных партнеров Киева. Он призвал использовать «язык давления». «Давление санкциями, давление дальнобойностью», — написал он.

«Сейчас важен импульс достижения мира на Ближнем Востоке. В Европе это тоже возможно. Именно об этом буду говорить сегодня и завтра в Вашингтоне», — заключил Зеленский.

Президент Украины встретится с Трампом в Вашингтоне 17 октября. В последние несколько дней политики уже говорили по телефону дважды, обсуждались в том числе возможные поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

Трамп допускал, что может передать Украине такие ракеты. Он также не исключал, что будет обсуждать этот вопрос с Путиным и скажет ему: «Послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk».

Кремль заявлял, что тема возможных поставок Украине Tomahawk вызывает у Москвы серьезную обеспокоенность. Путин предупреждал, что отношения России и США могут серьезно пострадать в случае передачи этого оружия. В то же время, по словам российского президента, поставки этих ракет никак не изменят ситуацию на поля боя. «Будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», — подчеркивал он.

Зеленский утверждал, что, если Украина получит Tomahawk, удары будут наноситься только по военным целям. Он не назвал среди них объекты энергетической инфраструктуры, но сказал: «Россияне продают энергоносители, получают деньги, вкладывают их в военную сферу. Для нас это военные цели».

Москва считает санкции незаконными. В Кремле говорили об «определенном иммунитете» российской экономики к ограничениям и подчеркивали, что страна с ними справляется. Путин со своей стороны отмечал, что Россия продолжает искать пути решения конфликта и готова продолжать переговоры с Украиной.