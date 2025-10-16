 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский обсудит с Трампом усиление давления на Россию

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский сказал, что 16 октября и на предстоящей встрече в Вашингтоне обсудит с Трампом «давление санкциями» и «давление дальнобойностью». Москва считает ограничения незаконными, а Путин подчеркивал, что Tomahawk будут сбивать
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что намерен обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом усиление давления на Россию. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале в преддверии встречи с республиканцем.

Зеленский выступил с заявлением после того, как украинские власти сообщили об атаках на энергетическую инфраструктуру страны. Минобороны России подтвердило массированный удар по объектам газовой энергетической структуры Украины. В нем были задействованы ракеты «Кинжал» и беспилотники.

По его мнению, помочь Украине могут «сильные решения», которые зависят от США, Европы и других влиятельных партнеров Киева. Он призвал использовать «язык давления». «Давление санкциями, давление дальнобойностью», — написал он.

«Сейчас важен импульс достижения мира на Ближнем Востоке. В Европе это тоже возможно. Именно об этом буду говорить сегодня и завтра в Вашингтоне», — заключил Зеленский.

Президент Украины встретится с Трампом в Вашингтоне 17 октября. В последние несколько дней политики уже говорили по телефону дважды, обсуждались в том числе возможные поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

«Нафтогаз» призвал украинцев экономить «каждый кубометр» газа
Политика
Фото:Mario Tama / Getty Images

Трамп допускал, что может передать Украине такие ракеты. Он также не исключал, что будет обсуждать этот вопрос с Путиным и скажет ему: «Послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk».

Кремль заявлял, что тема возможных поставок Украине Tomahawk вызывает у Москвы серьезную обеспокоенность. Путин предупреждал, что отношения России и США могут серьезно пострадать в случае передачи этого оружия. В то же время, по словам российского президента, поставки этих ракет никак не изменят ситуацию на поля боя. «Будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», — подчеркивал он.

Зеленский утверждал, что, если Украина получит Tomahawk, удары будут наноситься только по военным целям. Он не назвал среди них объекты энергетической инфраструктуры, но сказал: «Россияне продают энергоносители, получают деньги, вкладывают их в военную сферу. Для нас это военные цели».

Москва считает санкции незаконными. В Кремле говорили об «определенном иммунитете» российской экономики к ограничениям и подчеркивали, что страна с ними справляется. Путин со своей стороны отмечал, что Россия продолжает искать пути решения конфликта и готова продолжать переговоры с Украиной.

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский Дональд Трамп Украина
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
