«Нафтогаз» призвал украинцев экономить «каждый кубометр» газа, чтобы справиться с последствиями атак на энергетическую инфраструктуру. В Кремле подчеркивали что энергообъекты имеют отношение к военному потенциалу Украины

Фото: Mario Tama / Getty Images

Украинцам следует экономить «каждый кубометр» газа, чтобы страна могла справиться с последствиями ударов по энергообъектам. Об этом заявил председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий, передает «РБК-Украина».

Как отмечает издание, заявление было сделано после того, как власти сообщили об атаках на газовую инфраструктуру и приостановке работы некоторых критически важных объектов энергетики.

«Обращаюсь ко всем — по возможности потребляйте газ экономно. Каждый сэкономленный кубометр сегодня имеет значение», — заявил Корецкий.

«Укрэнерго», в свою очередь, сообщила, что из-за сложной ситуации в энергосистеме в Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой и части Черкасской областей введены аварийные отключения. В ДТЭК заявили об экстренных отключениях электроэнергии в Киеве и Киевской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Накануне ведомство в ежедневной сводке отчиталось о поражении объектов энергетики, обеспечивающих работу предприятий ВПК Украины. Сегодня удары вновь были нанесены по газовой энергетической инфраструктуре, сообщило ведомство, указав, что это ответ на «террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

В начале октября «Нафтогаз» сообщил, что газодобывающая инфраструктура компании подверглась атаке. Речь шла в том числе о мощностях в Харьковской и Полтавской областях. Корецкий тогда сказал, что повреждена «значительная часть» объектов «Нафтогаза», а часть разрушений — критические.

О повреждении своих энергетических объектов также заявила компания ДТЭК. «Работа ряда объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена», — говорилось в ее сообщении.

Минобороны России в тот день, 3 октября, также отчитывалось о ночном массированном ударе по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что страна больше не станет терпеть удары ВСУ по своей энергетической инфраструктуре, и продолжит отвечать серьезно. В Кремле отмечали, что украинские энергообъекты имеют «иногда прямое, иногда косвенное отношение к военному потенциалу страны».