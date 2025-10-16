 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

«Нафтогаз» призвал украинцев экономить «каждый кубометр» газа

Сюжет
Военная операция на Украине
«Нафтогаз» призвал украинцев экономить «каждый кубометр» газа, чтобы справиться с последствиями атак на энергетическую инфраструктуру. В Кремле подчеркивали что энергообъекты имеют отношение к военному потенциалу Украины
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Украинцам следует экономить «каждый кубометр» газа, чтобы страна могла справиться с последствиями ударов по энергообъектам. Об этом заявил председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий, передает «РБК-Украина».

Как отмечает издание, заявление было сделано после того, как власти сообщили об атаках на газовую инфраструктуру и приостановке работы некоторых критически важных объектов энергетики.

«Обращаюсь ко всем — по возможности потребляйте газ экономно. Каждый сэкономленный кубометр сегодня имеет значение», — заявил Корецкий.

«Укрэнерго», в свою очередь, сообщила, что из-за сложной ситуации в энергосистеме в Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой и части Черкасской областей введены аварийные отключения. В ДТЭК заявили об экстренных отключениях электроэнергии в Киеве и Киевской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Накануне ведомство в ежедневной сводке отчиталось о поражении объектов энергетики, обеспечивающих работу предприятий ВПК Украины. Сегодня удары вновь были нанесены по газовой энергетической инфраструктуре, сообщило ведомство, указав, что это ответ на «террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

«Нафтогаз» сообщил о повреждении своей газодобывающей инфраструктуры
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В начале октября «Нафтогаз» сообщил, что газодобывающая инфраструктура компании подверглась атаке. Речь шла в том числе о мощностях в Харьковской и Полтавской областях. Корецкий тогда сказал, что повреждена «значительная часть» объектов «Нафтогаза», а часть разрушений — критические.

О повреждении своих энергетических объектов также заявила компания ДТЭК. «Работа ряда объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена», — говорилось в ее сообщении.

Минобороны России в тот день, 3 октября, также отчитывалось о ночном массированном ударе по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что страна больше не станет терпеть удары ВСУ по своей энергетической инфраструктуре, и продолжит отвечать серьезно. В Кремле отмечали, что украинские энергообъекты имеют «иногда прямое, иногда косвенное отношение к военному потенциалу страны».

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина энергетика критическая инфраструктура газоснабжение
Материалы по теме
Гладков предупредил о веерных отключениях света после удара ВСУ
Политика
Минобороны сообщило о массированном ударе по украинской энергетике
Политика
В трех регионах Украины начались экстренные отключения электроэнергии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Суд арестовал двух участниц женской ячейки террористической организации Политика, 13:45
Объявленного в розыск россиянина экстрадировали из ОАЭ в Азербайджан Политика, 13:42
Володин призвал запретить пальмовое масло в детских продуктах Экономика, 13:42
ВТБ повысил ставки по вкладам Экономика, 13:38
Руководителей завода «Телта» осудили за хищения при гособоронзаказе Общество, 13:32
Вторая ракетка России вышла в четвертьфинал крупного турнира WTA в Китае Спорт, 13:31
Как событийный туризм стимулирует бизнес в столице Отрасли, 13:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Москве разоблачили схему легализации мигрантов через фирму-однодневку Общество, 13:28
Грузия задержала пятерых россиян по делу о переводах на миллионы долларов Политика, 13:25
Глава OpenAI объяснил предстоящее появление эротики в ChatGPT Технологии и медиа, 13:17
«Авито» назвал профессии с самым быстрым ростом зарплат в 2025 году Финансы, 13:17
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Московские врачи представили медицинские инновации на форуме «Биопром» Город, 13:14
Пациенты предложили изменить финансирование лекарств для редких болезней Общество, 13:14