Военные объяснили сбоем выплаты челябинским срочникам за контракты

Срочникам под Чебаркулем стало приходить по 305 тыс. руб. за контракты, которые они не подписывали. В Центральном военном округе заявили о техническом сбое и уверили, что статус срочников не изменился

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Срочникам из воинских частей под Чебаркулем Челябинской области стали приходить выплаты за не подписанные ими контракты, в пресс-службе Центрального военного округа объяснили банковские переводы призывникам техническим сбоем, пишет 74.ru.

Издание пишет, что за последние дни в редакцию обратились несколько срочников или их родственников.

«Банковские переводы военнослужащим по призыву были произведены в результате технического сбоя программного обеспечения. Статус данных военнослужащих не изменялся, денежные средства будут возвращены в кратчайшие сроки», — заявили 74.ru в пресс-службе Центрального военного округа.

Портал отмечает, что во всех случаях солдатам срочной службы перечислено 305 тыс. руб. от министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана. В пояснении к переводу указано, что это единовременная денежная выплата по указу № 920 от 30.12.2023.

В указе главы Татарстана Рустама Минниханова говорится об установлении «в качестве меры социальной поддержки» единовременной выплаты в размере 305 тыс. руб. для заключивших после 31 декабря 2023 года контракт с Минобороны военнослужащих: призванных на службу из Татарстана в рамках частичной мобилизации;

проходящих военную службу по призыву в воинских частях, дислоцированных в регионе;

служащих по призыву в воинских частях либо призванных в армию по частичной мобилизации и принявших решение о заключении контракта.

16 октября в правительстве Челябинской области на запрос 74.ru ответили, что заместитель губернатора Алексей Фартыгин незамедлительно связался с командованием 90-й танковой дивизии и обратил внимание на необходимость соблюдения прав срочников. Командование объяснило случившееся техническим сбоем и ошибочными выплатами от властей Татарстана, пообещав в ближайшее время исправить ошибку. «Ребята остаются военнослужащими по призыву», — заявили в правительстве.

В марте заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский заверял, что призванных на военную службу весной солдат не будут отправлять в пункты дислокации в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Весенний призыв проходил с 1 апреля по 15 июля — впервые с повышенной границей призывного возраста до 30 лет.

Осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря, в армию планируют набрать 133 тыс. человек. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, срочников не будут посылать в зону боевых действий на Украине. «Как не планировали их брать, так и не будем это планировать. У них все будет хорошо», — заверил Картаполов.

В январе прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что любой срочник при желании может подписать контракт с Минобороны.