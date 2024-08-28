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Военная операция на Украине ,  
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Песков назвал искажением реальности сообщения о давлении на срочников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Сообщения о том, что на призывников, которых отправляют в Курскую область, оказывается давление с целью принудить их подписать контракт, «является абсолютным искажением реальности». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Чаще всего такие сообщения являются абсолютным искажением реальности. Не считаем необходимым такие сообщения комментировать», — добавил Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать данные о том, что в Курскую область отправляют призывников, на которых оказывают давление, чтобы они подписали контракты.

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Фото:John Moore / Getty Images

В марте 2022 года российский президент Владимир Путин заявил, что в специальной военной операции России на Украине не принимают участие военнослужащие срочной службы, таких планов нет.

Путин добавил, что цели спецоперации выполняют исключительно профессиональные военнослужащие. Ранее в Минобороны подчеркивали, что в операции задействованы только контрактники и офицеры.

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