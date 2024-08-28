Песков назвал искажением реальности сообщения о давлении на срочников
Сообщения о том, что на призывников, которых отправляют в Курскую область, оказывается давление с целью принудить их подписать контракт, «является абсолютным искажением реальности». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Чаще всего такие сообщения являются абсолютным искажением реальности. Не считаем необходимым такие сообщения комментировать», — добавил Песков.
Так он ответил на просьбу прокомментировать данные о том, что в Курскую область отправляют призывников, на которых оказывают давление, чтобы они подписали контракты.
В марте 2022 года российский президент Владимир Путин заявил, что в специальной военной операции России на Украине не принимают участие военнослужащие срочной службы, таких планов нет.
Путин добавил, что цели спецоперации выполняют исключительно профессиональные военнослужащие. Ранее в Минобороны подчеркивали, что в операции задействованы только контрактники и офицеры.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят